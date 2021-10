«Tras once jornadas ya nos lo estamos empezando a creer»

Pablo Valcarce mostró su «felicidad máxima» después de la victoria lograda en El Plantío con sus dos goles. El jugador blanquinegro fue indiscutiblemente el nombre propio del duelo, pero se quedó con el poder «ayudar al equipo y sobre todo por cómo hemos trabajado y por cómo hemos estado esta semana con los dos partidos y las dos victorias seguidas, esta es la línea», comentó.

Pese al doblete, el colegiado anuló otro tanto que llevaba su firma, pero que finalmente fue anulado por un supuesto fuera de juego de su compañero Guillermo, hecho que el goleador no entendió: «No es que pudieran haber sido tres goles, es que han sido tres. Guille dice que no la toca al cien por cien y yo también veo que no la toca y que la da el defensa pero el árbitro, junto con el VAR, interpretan que la toca estando en fuera de juego. Con las cámaras y la tecnología que hay, yo tampoco puedo decir mucho más. No sé cómo lo habrán interpretado pero desde luego que he marcado tres y me han quitado ese», reclamó.

Se mostró especialmente «sorprendido» por el ambiente que se vive en el estadio burgalés cada vez que juega su equipo: «El Plantío va a ser un factor determinante (...)».

