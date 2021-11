NNGG critica el bono cultural anunciado por el Gobierno

Nuevas Generaciones, la organización del PP, rechaza el bono cultural anunciado por el Gobierno central destinado a financiar actividades para jóvenes que cumplan los 18 años. Por ello, han lanzado una campaña en redes sociales bajo el lema 'Mi voto no se comprar'. Consideran que es "sectario y paternalista", según denunciaron ayer la concejala del PP y presidenta provincial de la organización de NNGG, Andrea Ballesteros y Cristian Antón Martín, miembro en el Comité de Dirección Nacional. En este sentido, consideran que debe seguirse el modelo gallego en el que el bono no se limita a los 18 años y deja a los jóvenes elegir en qué lo gastan, Antón afeó que no se pueda usar para ir a los toros.

Por su parte, Ballesteros recriminó al equipo de Gobierno del Ayuntamiento, integrado por el PSOE y CS, la escasa atención que presta a los jóvenes y exigió un plan de juventud, que incluya acciones en materia de ocio, vivienda y emprendimiento.