"Se está utilizando la necesidad de la gente"

Mohamed Chograni, trabajador de CCOO, lleva tantos años en Burgos que a pesar de su fuerte acento marroquí nadie puede discutir que es uno más en la ciudad. Defensor a ultranza de los derechos humanos y de la convivencia entre culturas y religiones, está siempre impulsando el diálogo y la comprensión del otro porque cree que es la única manera de vivir en armonía y paz. Por eso, cuando se le pregunta su opinión sobre la crisis que se está viviendo entre España y Marruecos pone enseguida el centro en la utilización que se ha hecho de la clase trabajadora en su país de origen.

"Se trata de un conflicto diplomático y por tanto nosotros, como clase trabajadora, no tenemos nada que hacer ahí, no se nos puede usar en problemas de esta naturaleza, sobre todo porque se está jugando con las necesidades extremas que tienen muchas personas en Marruecos , la necesidad de tener un trabajo. La diplomacia tiene otros cauces para solventar y resolver sus dificultades ". Sobre la devolución de las personas que han llegado a territorio español afirma que esto es fruto de la aplicación de la Ley de Extranjería, "estemos de acuerdo o en desacuerdo con ella, ya los menores no acompañados no se les está devolviendo".

Con respecto a la falta de futuro que tienen los jóvenes en Marruecos, que es lo que les impulsa a ver la forma de marcharse de allí, explica que se trata "de una realidad obvia": "Hemos visto un éxodo desde que la gente se enteró de que las autoridades de allí estaban permitiendo el paso hacia España. Hay vídeos en los que se puede ver no solo a familias, mujeres, niños, jóvenes y hombres de las zonas fronterizas sino de otros puntos como Fez, por ejemplo, que está en el centro de Marruecos y prácticamente que llegaron hasta allí para poder pasar a la otra parte del mundo buscando un futuro ".

Insiste en que en su país hay un serio problema de desempleo "y de perspectivas de futuro" agravado por la crisis del coronavirus: "Esto es una cosa tan obvia que nadie puede negar y es un problema muy grave no solo para Marruecos sino para toda la zona. No podemos ser ricos y pobres solo porque nos separe una valla y hay en Marruecos un problema grave de pobreza que se tiene que resolver, el Gobierno tiene que hacer una revisión de sus políticas a nivel económico porque la gente cada vez es más pobre y la clase trabajadora está sufriendo mucho. Esto es un hecho y si alguien lo niega está negando que el sol sale todas las mañanas ".

Aunque es consciente de que las opiniones entre los más de 3.000 marroquíes que hay en Burgos son diferentes con respecto al déficit democrático y de derechos humanos del país, él opina que también ha influido en esta crisis: "Cuanta más democracia hay, más desarrollo y si hay menos democracia hay menos desarrollo, esta es una regla en todo el mundo, es como decir que uno más uno son dos. Si alguien dice que uno más uno son tres es que no sabe sumar. mundo, si hay más democracia hay más participación, más derechos humanos y más desarrollo. España es un buen ejemplo de ello y Portugal es otro ".

"Invasión". Con respecto a la utilización del concepto 'invasión' que ha utilizado dirigentes de algún partido en España para referirse a la llegada de niños, jóvenes y familias, Chograni cree que se trata de personas "que viven en otros tiempos": "Estas personas, que no hace falta decir de qué partido son, siempre han hablado de la inmigración como si fuera una invasión. Los inmigrantes no invadimos, nos desplazamos para buscar una vida mejor y cambiar nuestra situación económica. además, sus programas políticos están basados ??en crear miedo, en sembrar odio y no tienen ninguna alternativa ni presentan soluciones no solo para la inmigración sino de los problemas internos de España. de los que tienen sentido de Estado y que ofrecen alternativas. Estos señores están haciendo un favor a la otra parte, que es el Gobierno de Marruecos ".

"Allí no hay futuro". En 2009 Ezzahyr Rhouni llegó a España en los bajos de un autobús. Tenía solo 17 años y hoy es el día en el que sigue repitiendo que aquella decisión tan peligrosa fue mejor que lo que le esperaba en Tánger, donde lo único que había conseguido era un empleo para una multinacional sin contrato y cobrando menos de 50 euros a la semana. Una vez en España, se confundió entre los pasajeros del vehículo sin que el conductor se diera cuenta hasta que la policía detectó su presencia, sin documentos ni billete, por supuesto. De forma inmediata (y después de llamar a su madre, que pasó toda la noche en vilo al comprobar su desaparición) fue al centro de menores Gregorio Santiago donde se integró como uno más, comenzó a estudiar y poco a poco fue dando forma a su vocación de peluquero, cuyos primeros pasos habían dado en su tierra natal con algún pequeño curso.

Ahora es desde hace unos años el orgulloso propietario de Qué corte, peluquería ubicada en la calle Progreso con mucha fama entre la gente joven por los cortes modernos y elaborados que realiza. Y desde una historia migratoria de éxito, Ezzahyr, al que todo el mundo conoce como Soger, analiza lo que ocurrió la semana pasada entre su país y España, sobrecogido por la presencia de niños muy pequeños en la playa: "Había mucha gente que se ganaba la vida yendo a Ceuta a por mercancía para venderla y desde que comenzó la pandemia no han podido hacerlo y hay mucha necesidad. Por eso, si encuentran una posibilidad de pasar iban a pasar todos, eso estaba muy claro porque allí no tienen nada, yo hice lo mismo en 2009, así que les entendiendo perfectamente ".

Insiste en que en Marruecos no hay futuro para la gente joven: "Yo no digo que el país sea malo, es muy bonito, pero no hay nada y ahora parece un país cruel con los niños y las familias, a nadie le gusta pasar por esto ". Por eso no cambiaría por nada el estar en Burgos: "Lo que más me gusta de aquí es la seguridad, aquí me he encontrado mucha gente muy buena, gente que nos ha dado la mano y estoy encantado. Marruecos es mi país pero yo no voy a volver porque no hubiera tenido el negocio que tengo ahora ".

El peluquero Rhouni quiere que Marruecos cambie "y que entienda a su gente, porque nadie se tira al mar por gusto": "Allí hay muchas personas que no reciben ni un duro y desde que empezó el estado de alarma las cosas se han puesto mucho peor ".