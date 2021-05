"Los farmacéuticos hemos demostrado nuestra raza sanitaria"

El pasado 5 de mayo Jesús Aguilar(Burgos, 1960) fue reelegido presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, una entidad que representa a más de 75.000 profesionales de toda España. Su intención tras repetir en el cargo es, explica, terminar el proyecto de transformación que comenzó en 2017 e insistir en la puesta en valor de estos profesionales sanitarios, que a su juicio están "muy poco aprovechados". Aguilar, que fue presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, del Consejo de Colegios Farmacéuticos Profesionales de Castilla y León y de la Agrupación Farmacéutica Europea, vivió el confinamiento en Burgos, desde donde gestionó la coordinación de los farmacéuticos con administraciones públicas, entidades sociales y agencias y conoció en primer persona la enfermedad ya que estuvo hospitalizado y sufrió el fallecimiento de un familiar cercano.

¿Por qué ha vuelto a optar a la presidencia de los farmacéuticos?

Lo he hecho con el mismo equipo con el que llevamos tres años liderando un proyecto de transformación de toda la profesión, lo que es un orgullo pero también una enorme responsabilidad porque recibió un amplio apoyo de la mayoría de los colegios.

¿En qué consiste los planes que tiene para transformar la profesión y de qué manera van a estar atravesados ??por la crisis de la covid?

Son cuatro los ámbitos que consideramos fundamentales: la práctica asistencial, el impulso del valor social, la transformación digital y el buen gobierno. Y después de la pandemia hemos presentado un programa muy ambicioso con 63 medidas muy concretas con las que queremos consolidar la estrategia 'Somos farmacéuticos'. Nuestro objetivo es la defensa de los intereses de la profesión en todas sus formas, porque aunque lo más conocido es la oficina de farmacia hay farmacéuticos en la distribución, en análisis clínicos, en la industria o en la salud pública. Lo que queremos es seguir impulsando un Consejo que sea fuerte, eficiente y que esté al servicio de todos los colegios.

Su papel durante el confinamiento fue muy importante ya que fueron tratados trabajadores esenciales. ¿Cómo cree que ha sido tratado el colectivo?

De todo ha habido. Es verdad que fuimos la primera profesión sanitaria en ser recibido por el ministro de Sanidad al principio de la pandemia ... Hemos desarrollado una labor titánica aunque el aprovechamiento como establecimiento sanitario ha sido muy desigual según las comunidades autónomas. Algunas han sido muy poco sensibles a nuestro ofrecimiento y otras, más. Tristemente, soy de la opinión de que nunca ha habido tanta desigualdad en España como la que se creó durante la pandemia y en esa inequidad ha estado lo que cada uno de mis compañeros autonómicos ha podido trabajar con la Administración. Como sistema sanitario hemos vuelto a ver que tenemos 17 comunidades autónomas y que, al final, los acuerdos que se toman entre todos luego son reinterpretados por cada una de ellas y esto no es bueno porque no genera equidad entre los ciudadanos.

¿A qué se refiere con desigualdad e inequidad? Ponga un ejemplo.

Se han hecho test de antígenos en unas comunidades sí y en otras no; estamos vacunando de diferentes formas, en los momentos más complicados hubo distribución de mascarillas en unos sitios sí y en otros, no; hemos hecho que la continuidad asistencial de la prestación farmacéutica en ciertas comunidades haya ido del hospital a la oficina de farmacia y de ahí a los ciudadanos y otros lugares, no ... Hay tantas cosas ...

¿Cómo ha sido en Castilla y León la colaboración entre los colegios profesionales y la Junta?

Tienen que ser mis compañeros los que lo digan porque el interlocutor es el Consejo Autonómico, pero creo que ha habido una buena relación.

¿Están ya todos los farmacéuticos vacunados?

No, no todos. Nos hemos dirigido al Ministerio de Sanidad para que se agilicen las segundas dosis y que se les vacune según los plazos de la Agencia Europea del Medicamento. Hay muchos otros compañeros que siguen sin vacunarse, sobre todo la gente más joven y es mucha, porque el 67,4% de los farmacéuticos colegiados tiene menos de 55 años.

¿Qué significó para ustedes el confinamiento? ¿Cómo lo recuerda?

Una situación tremenda, ha sido el año más difícil y por eso intentamos desde el Consejo y desde los colegios ser enormemente proactivos, poner en marcha acciones excepcionales para garantizar la continuidad de todos los tratamientos de los pacientes, algo que para nosotros era fundamental, como también lo era la protección de nuestros profesionales. Creo que en esta crisis hemos demostrado nuestra raza sanitaria, esa vocación que siempre nos ha caracterizado de servicio público desde las farmacias, los hospitales, la distribución o la industria. Vivimos en primera persona el drama del desabastecimiento de productos esenciales para la protección, que reclamamos insistentemente a pesar de que no hubo manera y cada quién intentó protegerse como pudo. A pesar de todo, solo en el primer mes de pandemia, nuestros profesionales prestaron atención a más de 30 millones de ciudadanos en las farmacias, a 2,2 millones vía telefónica ya 850.000 en sus domicilios. Este trabajo no hubiera sido posible sin este modelo de farmacia que tenemos en España, de esa luz verde que nunca se apaga y creo que la población se siente protegida no solo por atender sus tratamientos sino porque eran los centros donde iban a informarse ya aclarar las noticias confusas que les llegaban.

¿Sigue sin estar aprovechada, como siempre se han quejado, esta capilaridad de la farmacia española?

Podíamos haber hecho más, haber estado más coordinados con las administraciones para que nos aprovecharan más. Piensa en todas las zonas rurales en las que todavía hoy es el día en el que el único profesional sanitario que hay es el farmacéutico. Aún así, los ciudadanos en las encuestas que hemos hecho nos han dado mucho reconocimiento, hasta del 98%, igual que los medios de comunicación, que también han sido unánimes en la puesta en valor de las farmacias.

Sé que han premiado al Consejo por la iniciativa 'Atención farmacéutica domiciliaria'. Explíqueme en qué consiste.

Fue una de las primeras medidas que vimos que teníamos que articular de manera excepcional porque hay mucha gente que vive sola y que tuvo muchos problemas y muchos miedos. Y aquí vimos otra vez las diferencias, algunas comunidades autónomas ya lo tenían recogido en sus normativas y así se pudo hacer más rápido, y con otras, sin embargo, se tuvo que llegar a acuerdos. Desde el Consejo arbitramos un procedimiento que podría servir de base para todas las comunidades con unos protocolos rigurosos de custodia de los medicamentos. También conveniamos con Cáritas y Cruz Roja, que tuvieron un comportamiento ejemplar, y con otras instituciones como la Guardia Civil para hacer llegar ciertos medicamentos a las zonas rurales.

El modelo español de farmacia (de solidaridad en la distribución, equidad en el acceso del paciente al medicamento y al profesional farmacéutico ...), que en algún momento peligró, ¿se ha visto reforzado con la pandemia o sigue en riesgo?

Nuestro sistema ha demostrado lo que siempre decimos, que es una conquista social del país y algo a proteger, porque se ha demostrado que somos un pilar básico del sistema nacional de salud y del sistema de protección social. Hemos actuado, en muchas ocasiones, por delante de nuestros compañeros europeos.

Es verdad que tenemos un sistema sanitario que llega a todos los ciudadanos del país y que, en este sentido, es único y las farmacias hemos conseguido evitar los colapsos y las sobrecargas de los hospitales y de los centros de salud.

¿Está fuera de peligro, pues?

Entiendo que sí, hace ya tiempo que no se plantea si funciona o no; al contrario, todo el mundo está de acuerdo en que hay que seguir reforzándolo.

¿Cómo ha afectado la covid-19 al colectivo?

Ha sido tremendo. En la primera ola fallecieron 24 compañeros, a los que se ha concedido, a título póstumo, la medalla del Consejo General. De ellos, eran 19 farmacéuticos y 5 auxiliares. Aún así toda la red estuvo al pie del cañón. También ha habido enfermos -no les tenemos contabilizados- pero los sistemas que se pusieron en marcha evitaron contagios muy importantes.

¿Cuáles fueron las quejas más frecuentes que le trasladaban los compañeros?

Pues lo desaprovechados que estábamos y que nuestra colaboración hubiera sido mayor si las comunidades hubieran tenido más voluntad política. Se podría haber aprovechado más esa capilaridad que tenemos para la realización de test, por ejemplo. También se han referido al acceso de los ciudadanos a los centros de Atención Primaria.

¿Qué le parece que siga habiendo consultas telefónicas cuando ustedes han estado desde el primer minuto en las oficinas de farmacia?

Francamente, no lo entiendo. Cuando se habla tanto de la humanización de la sanidad, desde las farmacias no lo entendemos porque nosotros necesitamos ver a los pacientes, es algo fundamental. Los sistemas telefónicos son horribles, es realmente complicado establecer el contacto y lo sé porque lo he sufrido en primera persona. Me parece un error que no tiene ningún tipo de justificación. Esta queja la estamos escuchando en las farmacias por parte de los pacientes de forma permanente y constante.

¿Cómo cree que se ha gestionado la pandemia?

Al principio, pues como somos en este país, mirando hacia otro lado y no creyéndonos las cosas que podrían pasar. Yo he tenido dos experiencias, una muy buena y otra bastante mala. La muy buena fue con la Agencia Española del Medicamento, con la que desde el primer minuto estuvimos todo el sector en contacto permanente para asegurar el acceso de los ciudadanos a los medicamentos. Hubo momentos en los que se multiplicó por siete la necesidad de medicamentos y en ningún momento se rompió la cadena. Fue una experiencia de éxito que cumplió con sus objetivos. La experiencia negativa ha sido la del Ministerio de Sanidad porque nos hemos ofrecido muchísimas veces pero hemos tenido poca interlocución, igual que con las comunidades, y creo que esto no tiene que volver a pasar, que la sociedad civil tiene mucho que decir en estos casos . Esto no es solamente un problema de las administraciones sino de todo el país. Si hubiésemos podido participar de manera activa se hubiera llevado mejor esta pandemia.

¿La sustitución de Salvador Illa por Carolina Darias ha supuesto algún cambio?

Son momentos diferentes pero la actitud no ha cambiado. Porque no es un problema de un ministro sino también de las comunidades, que están regidas por distintos colores. Yo llevo ya siete ministros desde que estoy en el cargo y no son el problema, es la Administración, que es muy de ella, por ella y para ella y cuenta poco con la sociedad civil.

¿Destacaría a alguna comunidad cuyo modelo de colaboración le gustaría para el resto?

Cataluña, Andalucía, Cantabria y Galicia han sido mucho más proclives a contar con nosotros.

Cambiando un poco de tema ..., ¿sigue habiendo farmacias con viabilidad económica comprometida?

Cómo no. Mientras en el mundo rural siga descendiendo el número de habitantes seguirán existiendo, y en mayor número, farmacias con problemas económicos. También las hay en zonas urbanas, pero el mayor número está en los pueblos.

¿Cómo les ha ido desde que comenzó el confinamiento?

Pues ha habido un movimiento de los ciudadanos hacia el mundo rural, con lo que estas farmacias han podido atender a más gente.

¿Qué fue de la propuesta de que las farmacias podrían vender y realizar test covid?

Desde el principio dijimos que estos programas de cribado se tenían que hacer bajo el amparo de programas de salud pública igual que en otros casos, como el VIH o el cáncer de colon. El problema es que durante la pandemia se abrieron debates estériles de si estábamos o no capacitados para hacer test. ¿Cómo no lo vamos a estar si somos los únicos que estudiamos esto en la universidad? Además, entró el debate político y esto hizo que las pruebas se retrasaran casi siete meses. Galicia, por ejemplo, fue una de las pioneras del país poniendo en marcha en las farmacias ese programa de detección de anticuerpos y luego, de antígenos; Cataluña y Madrid han participado también en un cribado de test de antígenos ya finales de abril el Ministerio de Sanidad ha hecho una consulta sobre un proyecto de real decreto que va a recoger la eliminación de la necesidad de la prescripción médica para los test de autodiagnóstico, tanto de anticuerpos como de antígenos, que van a ser productos sanitarios que van a estar únicamente en las farmacias. Este es un paso muy importante, pero ahora queremos que se articulen protocolos de colaboración porque tenemos que garantizar la vigilancia epidemiológica ya que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria. Para ello hemos ofrecido a las comunidades unas herramientas de notificación de los casos positivos. que van a ser productos sanitarios que van a estar únicamente en las farmacias. Este es un paso muy importante, pero ahora queremos que se articulen protocolos de colaboración porque tenemos que garantizar la vigilancia epidemiológica ya que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria. Para ello hemos ofrecido a las comunidades unas herramientas de notificación de los casos positivos. que van a ser productos sanitarios que van a estar únicamente en las farmacias. Este es un paso muy importante, pero ahora queremos que se articulen protocolos de colaboración porque tenemos que garantizar la vigilancia epidemiológica ya que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria. Para ello hemos ofrecido a las comunidades unas herramientas de notificación de los casos positivos.

¿Por qué la gente debe vacunarse sin temor contra la covid?

Porque las vacunas son seguras, eficaz y necesario. Son la única salida a la crisis, de esto no cabe la más mínima duda.

¿Por qué cree que hay gente que teme a una vacuna con un porcentaje ínfimo de producir trombos ya veces es la misma gente que sin mayor problema toma sin indicación protectores gástricos o ansiolíticos, por no hablar de alcohol o tabaco?

Que esos ciudadanos apunten: la posibilidad de sufrir un trombo por tomar la píldora anticonceptiva es de un 0,12%, por fumar, de un 0,28%, y en el caso de la vacuna de AstraZeneca, que es la que a mí me han puesto, es de un 0,0001%, o la de Janssen, de un 0,0008%. Hay un problema de información, de exceso de comentarios ... Aquí todo el mundo es virólogo, es la profesión más común en estos momentos, todo el mundo opina, todo el mundo sabe ...

¿Esto ha puesto en evidencia lo poco que estamos formados sobre el uso de los medicamentos, su riesgo y beneficio? ¿Necesitaríamos más educación para la salud?

Muchísima más. Es muy importante la divulgación sobre medicamentos a la población y sobre las funciones que podemos ejercer los farmacéuticos. No sé si es una falta o un exceso de información porque llevamos año y medio que no hablamos de otra cosa que de los medicamentos y la enfermedad y él escuchado cosas rarísimas de ciudadanos que creen que tienen la razón.

Nadie discute que la pandemia global no terminará hasta que todo el mundo esté vacunado. ¿Cómo puede ayudar a esto la industria farmacéutica?

La industria farmacéutica está ayudando muchísimo, primero con la investigación de las nuevas vacunas y con los nuevos tratamientos. Lo que se ha conseguido con esta investigación se estudiará mucho tiempo. También pueden ayudar fabricando las vacunas, pero son 12.000 millones de dosis. Yo vengo del mundo de la fábrica, de producir medicamentos, y son fabricaciones muy complejas que requieren mucho tiempo y muchos controles muy importantes. Creo que lo importante es tener buenas industrias que mantengan los estándares de calidad para producir esos 12.000 millones de dosis para todo el planeta.

Son impresionantes los beneficios económicos que han presentado Pzifer y Moderna. A cualquiera, quizás sin un gran conocimiento del sector, le puede parecer bien que ante esto se liberen las patentes de las vacunas para que puedan llegar más ágilmente a todo el mundo. ¿Se equivocan quienes piensan así?

Yo no soy el representante de la industria farmacéutica, que quede claro. A partir de ahí, mi opinión es que está muy bien lo de suspender las patentes pero es que esto es mucho más complejo. No creo que la exención de esos derechos, aunque de forma temporal, sea la solución para el acceso de todos los países a las vacunas de una forma rápida y equitativa, que es lo que en estos momentos se requiere. Hacer vacunas es muy complejo y requiere conocimientos muy específicos, tecnología puntera, instalaciones adecuadas, equipos humanos preparados y una experiencia que en la actualidad solo está al alcance de algunas compañías en todo el mundo. Lo que hace ahora la industria, ya mí me parece correcto, es llegar a acuerdos de transferencia de tecnología con empresas de cualquier país del mundo que tengan capacidad de participar en esa producción pero también que dispongan de todos los requerimientos, que no se corran riesgos y que se garantice la calidad, algo fundamental y que ahora lo garantiza el sistema de patentes. Suspenderlas podría hacer que fábricas absolutamente desconocidas, sin experiencia y sin control de producción y calidad podrían entrar, con los consiguientes riesgos para la población.

¿Y qué cree que se puede hacer?

A mí me parece bien que se pongan de acuerdo para que los precios sean más que asequibles, ahí tienen que presionar a las farmacéuticas si esas licencias no se hacen a precios razonables. Yo más que en la propuesta que hizo Joe Biden creo en la que hizo la presidenta de la Organización Mundial del Comercio, que apuesta por negociar con las industrias para que faciliten las licencias a todas las empresas capaces de producirlas con procesos garantizados.

Las vacunas de Pfizer y Moderna han estado empujadas por muchos millones de euros públicos. ¿No debería revertir eso de alguna manera en el bien común? ¿Cree que sin ese apoyo de los estados las vacunas hubieran estado a punto en el momento en el que lo han estado?

Revertir en el bien común están revirtiendo porque es la única manera de terminar con la pandemia ...

Pero a un coste elevado ...

El coste de las vacunas no es caro. Otra cosa es que hagan falta 12.000 millones de dosis, que lo multiplicas por cualquier cifra y es todo un escándalo ... pero es que es para todo el planeta. No me parece que las vacunas sean caras pero, vamos, me parece bien que se reduzca el precio todo lo que se pueda. A las industrias les tenemos que reconocer que gracias a su investigación, con dinero público y privado, esto ha salido adelante. Y como crítica, ahí tenemos a las vacunas españolas, que si hubiésemos tenido que esperarlas no sé cómo estaríamos ahora.

Pide reconocimiento para la industria pero a AstraZeneca la Unión Europea le ha penalizado por sus incumplimientos. ¿Deberían también hacer una reflexión?

Claro, claro, sin duda. La medida es correcta, si no ha cumplido lo lógico es que no siga pendiente de una producción que no sé si va a llegar. Que estamos jugando con las vidas de las personas y ahora tenemos varias vacunas entre las que elegir.

Esto tampoco habrá ayudado a que se confíe más en ella, ¿no?

No tienen nada que ver los acuerdos comerciales con la seguridad y la calidad. Yo estoy vacunado con AstraZeneca y estoy estupendamente.

¿Se ha puesto en marcha ya el Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos? ¿Con la tensión vivida en el último año han aumentado?

La pandemia hizo que se retrasara y es una pena porque podríamos haber tenido datos. Es verdad que en el confinamiento ha habido nervios y más violencia por parte de los ciudadanos, por eso hemos acelerado su puesta en marcha. El mes pasado comenzó a trabajar y empezaremos a tener datos a partir de ahí.

¿Cómo ha funcionado la iniciativa 'Mascarilla-19' de atención a las mujeres maltratadas a través de las farmacias?

Muy bien. Empezó en Canarias y ahora está en 12 autonomías y en 20 países de cuatro continentes. Ha sido un protocolo pionero y durante el confinamiento se convirtió en un gran recurso para estas víctimas. El Consejo General del Poder Judicial hizo una recomendación pública de este programa, ONU Mujeres también lo ha destacado en un informe reciente, igual que el Defensor del Pueblo. Por todo esto va a seguir después de la pandemia porque demuestra lo que decía antes del gran potencial social de la farmacia, que es un termómetro de todas las inquietudes que hay en la calle aunque se nos ve más cuando las cosas van mal. Cuando todo va bien, apenas se nos percibe porque estamos a lo nuestro y protestamos poco.