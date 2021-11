El WIM volverá a llenar Frías durante 10 días de julio

El Encuentro Internacional de Música y Arte What Is Music? (WIM), que se celebró hasta en seis ocasiones en Frías, volverá con más fuerza a organizarse el próximo verano, desde el 22 al 31 de julio, después de dos anualidades de parón. La séptima edición no ofrecerá tantos talleres a los participantes como en años anteriores pero habilitará espacios para que los profesores puedan preparar sus clases y ensayar con los alumnos.

Los miembros de la organización anunciaron en enero de 2020 la necesidad de frenar por un tiempo ilimitado para «reponer vías y descansar», pero llegó la pandemia y aprovecharon para buscar nuevas ideas para el evento. «Como no puede ser de otra manera, los rincones más especiales de la ciudad como el castillo, las iglesias o sus calles medievales acogerán a personas de diferentes países con interés en música, circo, teatro y danza», explica el portavoz del WIM, Javier Llanillo. Docentes, artistas e inscritos convivirán durante diez días combinando aprendizaje, conocimientos y creatividad a través de cursos, talleres y actividades culturales.

En anualidades anteriores, el encuentro ofreció una amplia diversidad de contenidos en su programa y, con el fin de que vuelva a ser una realidad, el plazo de inscripción del 'Tutor Contest' se ha abierto. «Todas las personas que quieran formar parte del equipo docente del WIM 2022 y tenga alguna propuesta que considere que puede encajar con el evento, que no duden en apuntarse», comenta Llanillo. El periodo para presentar las solicitudes finaliza el 6 de enero y de entre todas las propuestas recibidas se realizará una selección. Asimismo, informan que el número de alumnos admitidos oscilará entre los 200 y 250. Aún es pronto para anunciar los artistas que colaborarán con el evento pero desde la agrupación aseguran que «no defraudarán a nadie».

Como novedad, desde la organización del festival explican que el último turno de talleres desaparecerá. «Habrá menos pero se incluirá el concepto de masterclass y se van a dejar espacios para que la gente prepare las muestras, estudie o asimilen los conceptos aprendidos», aclara Llanillo.

La idea que persigue el WIM es que las más de 6.000 personas que «dejan huella» durante los días de julio en la ciudad fredense se integren y se sumerjan en las diferentes localizaciones y con los vecinos, «que son parte fundamental del evento y que sin ellos muchas de las actividades que programamos no se podrían desarrollar», destaca el portavoz. Asimismo, recuerda que también se organizarán talleres, encuentros y conciertos gratuitos a los que «invitamos a participar a «todos los miembros de la familia».

La noticia ha sorprendido a los habitantes de la ciudad más pequeña de España, que no se esperaban que uno de los eventos más importantes de la zona regresara tan pronto. Miriam, propietaria del estanco, asegura que el «tiempo que dura el WIM son días muy importantes para los hosteleros y comerciantes porque sacan muy buenas cajas». También distingue «la convivencia entre vecinos, profesores, miembros de la organización y alumnos, que no puede resultar mejor». Además, comenta que el ambiente es «indescriptible y es muy curioso observar que un concierto de un solista puede acabar por convertirse en una verbena».

El alcalde del municipio, José Luis Gómez, se muestra ilusionado ante tal noticia. El encuentro es uno de los acontecimientos más esperados en la comarca en época estival y «el Ayuntamiento apoyará a la organización». Se trata de un proyecto de «creación de un espacio de convivencia, de defensa de una cultura activa, diversa y sin juicios, de respeto y conocimiento mutuo por entender la fuerza de la música y las artes como un gran nexo intercultural. Esperaremos a todos los que quieran participar con los brazos abiertos», afirma.