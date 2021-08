"Burgos ha aprovechado al máximo La Vuelta. Queda rematar"

Javier Guillén, el máximo responsable de la Vuelta a España, destaca el gran trabajo que se ha realizado en Burgos para que a partir de pasado mañana se vuelva a convertir en el epicentro de la actualidad ciclista. Asegura que uno de los aspectos importantes es que todas las partes han remado hacia la misma dirección.Esta actitud ha permitido que se puedan exprimir «al máximo» los beneficios que supone que las tres primeras jornadas de una gran vuelta se disputen en una misma provincia, lo que va más allá del evento deportivo. Habla de una primera jornada «monumental», advierte del peligro que puede tener la etapa llana entre Caleruega y Gamonal y denomina la subida al Picón Blanco como «épica». Señala que estas tres jornadas deben servir para que aflore el sentimiento de orgullo en los burgaleses. «Tenemos la responsabilidad de ser el altavoz de ese sentimiento», declara.

¿Todo listo para que nada falle el próximo sábado?

Todo está muy encauzado. Quedan los detalles de última hora, pero es esperar a que vengan las 2.500 personas que conforman La Vuelta. Hay que ajustar algunos aspectos de la presentación de los equipos o de la primera etapa.

¿Hay ganas de vuelta?

Tenemos muchas ganas por Burgos, por el VIII Centenario de su Catedral y porque se ha hecho un trabajo extraordinario. El maridaje entre la Fundación VIIICentenario, Burgos capital, Burgos provincia y La Vuelta ha sido maravilloso. Me voy con muchas lecciones aprendidas y con la sensación de que se ha aprovechado al máximo la presencia de La Vuelta en Burgos.Esto no es un evento de tres días, es algo que empezó hace año y medio. Queda rematar y hacerlo bien en esas tres etapas, pero a día de hoy la sensación es de mucha satisfacción, pero tenemos mucha responsabilidad. Sabemos que no hemos acabado y que queda rematar.

La Vuelta ha tenido salidas de lo más variadas, pero ¿tiene la de este año un encanto especial?

Es una salida muy redonda porque culturalmente es muy exportable. Las catedrales es algo que nos pertenece. Cuando dijimos que saldríamos de la Catedral de Burgos tuvo una gran receptividad por parte del extranjero. Si a ese sentimiento le pones la imagen la Catedral va a quedar fantástico.Estamos trabajando mucho porque es importante que todo quede bien y tengo que agradecer el trabajo que se está haciendo por parte de TVE. Es una salida muy especial con relación a cualquier otra que hayamos hecho.

¿Cómo definiría esa primera etapa fuera de lo estrictamente deportivo?

Es la mayor manifestación de comunicación que permite el ciclismo. Un evento deportivo va a ser capaz de enseñar las excelencias de una ciudad saliendo de la Catedral, pasando por el Castillo y cruzando todo su casco antiguo para terminar otra vez en la Catedral. Le invito a cualquiera que me diga qué deporte es capaz de hacer eso y que tenga la capacidad de llegar a 190 países. Va a ser algo mágico para cualquier aficionado al deporte, la cultura, al turismo, a los paisajes... Todo eso se va a tener en tres horas de televisión y en 7 kilómetros.

(La entrevista completa y toda la actualidad sobre la Vuelta, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)