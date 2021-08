Pollos asados que vuelan en los mercadillos

Durante los meses de verano su trabajo aumenta de manera espectacular con la llegada de la gente a los pueblos. Es el momento ideal del año para conseguir más ventas y por ello no hay ni una jornada de descanso. La Familia Madrid recorre cada día un mercadillo, ya sea de Burgos, Soria o Segovia, para poder deleitar a los vecinos y visitantes con su delicioso producto. Los pollos asados, que se cocinan en directo y a la vista de los clientes, vuelan a toda velocidad. ¡Hasta 150 se pueden llegar a vender en una buena mañana! Aunque esto solo ocurre durante los meses de más calor, ya que al llegar el invierno la población de los pequeños municipios baja considerablemente y se consiguen sacar alrededor de una veintena de piezas, y a eso hay que añadir que descartan pasar por tantas zonas como ahora.

Salas de los Infantes, Huerta de Rey y Trespaderne son los tres pueblos burgaleses que tienen la suerte de disfrutar de este manjar. Los días de mercadillo acuden decenas de personas que, obviamente, no se quieren quedar sin probar el sabor de unos pollos que tienen un sabor único e inconfundible. Su historia no es corta, ya que el negocio familiar nace hace cuarenta años de la mano de Antonio Madrid Peláez y ahora su hijo Pedro ha tomado el relevo. Aunque lo cierto es que Antonio no duda en echar una mano en el negocio familiar durante estos meses de mayor ajetreo. Lo que notan es que a la gente cada vez le gusta más lo que ofrecen, «vamos mejorando», y cree además que el hecho de que todo el mundo pueda ver cómo los preparan hace que se convierta en una ventaja más para los consumidores. Tal y como confirman, lo que más les importa es que esté rico y la gente quede realmente satisfecha y con ganas de repetir.

