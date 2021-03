La sequía de Cristo

Cristo González llegó para solucionar los problemas con el gol de un Mirandés que generaba muchas ocasiones pero al que le faltaba pegada. El delantero canario tardó apenas un par de partidos en demostrar que tiene instinto. Tras un gris debut, en su segundo encuentro con la camiseta rojillo firmó una actuación notable en Cartagena, ya que no solo marcó dos goles sino que ofreció una exhibición ofensiva.

Siete días más tarde encarriló el triunfo contra Las Palmas con un soberbio disparo desde la frontal del área, una jugada en la que sacó a relucir buena parte de sus cualidades: desmarque, conducción y remate.

A partir de ese momento, Cristo se convirtió en el nuevo ídolo de la afición. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a ver puerta. El canario parece tener la pólvora mojada y suma ya siete encuentros sin marcar, una sequía que está empezando a pasar factura al equipo.

Cuando Cristo está enchufado, el Mirandés tiene mucho más peligro. Pero en las últimas jornadas, el punta no solo no ha podido perforar las redes rivales sino que tampoco ha dispuesto de muchas ocasiones para marcar y contra el Zaragoza se le vio bajar mucho al centro del campo a recibir porque no le llegaban balones. El abrumador dominio de la posesión no se tradujo en La Romareda en ocasiones claras y los rivales cada vez prestan más atención al canario, muy solo en ataque en algunos partidos.

Sin los goles de Cristo, el Mirandés pierde pegada y solo ha sumado ocho de los 21 puntos posibles, lo que le ha llevado a perder la estela del play off (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este jueves)