Sánchez acusa de "desleal" a Casado por la crisis con Marruecos

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, de ser "desleal" con los intereses generales del Estado en medio de la crisis con Marruecos y de utilizar "cualquier calamidad para intentar derribar el Gobierno". Por eso, ha preguntado de "qué lado está el principal partido de la oposición".

Así se ha pronunciado en la sesión de control del Congreso, en la que Casado ha pedido al presidente del Gobierno que "sea humilde" y "se deje ayudar" porque "hay más lealtad" en el PP que el Consejo de Ministros, ya que para su formación "lo único que importa es España". "Sin acritud, ha demostrado que le queda grande el Gobierno", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

El presidente de los 'populares' ha exigido a Sánchez que "reaccione" ante la "peor crisis diplomática con Marruecos" de la historia democrática. "Ayer le llamé para decirle que tiene nuestro apoyo, para garantizar la soberanía nacional en Ceuta y en Melilla y la integridad territorial de nuestras fronteras", ha manifestado.

"Es la crónica de una crisis anunciada"

Tras asegurar que Ceuta "lleva 600 años siendo española" y los compatriotas que viven allí "no merecen esto", ha afirmado que lo que ha ocurrido es "la crónica de una crisis anunciada" después de los "errores diplomáticos" del Gobierno estos años, como "romper la tradición" de no viajar en primer lugar a Marruecos y "no reaccionar ante la ocupación de aguas de Canarias" ni al "reconocimiento de Trump sobre el Sáhara".

También le ha echado en cara que "ocultara la llegada" a España con "documentación falsa" del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que está hospitalizado desde hace varias semanas en un hospital de La Rioja por Covid-19. "La pérdida de peso exterior y el cambio de aliados, nos pasa factura", ha enfatizado, para añadir que por eso el presidente de EEUU, Joe Biden, no devuelve las llamadas cuanto "más falta hace"

"Espero que no sea demasiado tarde y rectifique porque la mejor política exterior es una buena política doméstica, pero el caos de su Gobierno es nuestra mayor debilidad fuera", ha manifestado. Dicho esto, ha lamentado que la política migratoria se usa "como arma arrojadiza" contra España y ha aludido a actuaciones del Gobierno como el "efecto llamada" que provocó el Aquarius, la retirada de las concertinas o "criticar las devoluciones en caliente" que este martes "usaron hasta 4.000 veces" desde Ceuta.

Casado ha recordado sus ofertas de pactos de Estado estos años y se ha quejado de que Sánchez haya elegido "la radicalidad" de Podemos y sus socios. "Cuando un barco hace aguas, el capitán no puede prometer a la tripulación y al pasaje recorrer la vuelta al mundo", ha aseverado, para subrayar que "no ha sabido gestionar ni la crisis sanitaria, ni la crisis económica ni la crisis territorial ni la crisis internacional".

Sánchez: "¿Usted apoya al Gobierno o no? Aclárelo"

En su turno, Sánchez le ha emplazado a aclarar la postura del PP en la crisis con Marruecos. "No me ha quedado claro, ¿Usted apoya al Gobierno de España o no apoya al Gobierno de España? Aclarelo", ha retado Sánchez a Casado en un duro choque parlamentario en la Cámara Baja.

El jefe del Ejecutivo ha indicado que Casado le trasladó su apoyo al Gobierno de España en la "conversación privada" que mantuvieron este martes pero luego, en sus declaraciones, "hace justo lo contrario".

"Siempre ocurre lo mismo, utilizan cualquier calamidad, la mayor calamidad de la historia durante estos 100 últimos años de la humanidad con la pandemia. También una crisis con Marruecos inédita durante estos últimos años para tratar de derribar al Gobierno de España. Y no lo van a lograr", ha proclamado.

Según Sánchez, el "problema" de la democracia española es que "sufren una oposición" que "no es solo desleal con el Gobierno de España" sino también "con los intereses generales del Estado y del conjunto de la ciudadanía española".

"Este es un momento en el que España está sufriendo un desafío de un tercer país, que es Marruecos y queremos saber de qué lado está el principal partido de la oposición, del lado del interés general o del lado de sus intereses partidistas", ha solicitado el presidente del Gobierno al PP.

Tras asegurar que el Gobierno apuesta por la "integridad territorial" y "garantizar la seguridad, tranquilidad y sosiego de los compatriotas de Ceuta y Melilla", ha reivindicado el "buen hacer" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las ONGs y del Ejército, que "han demostrado en las imágenes que son un orgullo para una gran democracia" como la española.

"Ceuta y Melilla deben saber, afirmo contundentemente, que cuentan con el apoyo, la comprensión y la empatía del conjunto de la ciudadanía española y, por tanto del Gobierno. Y lo que vamos a hacer es defender nuestra integridad territorial, nuestras fronteras, el sosiego, la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía que vive allí", ha afirmado, para pedir de nuevo a Casado que "abandone esa oposición desleal" con el Estado y "asuma su responsabilidad".

Casado dice que el desleal es Sánchez y critica que esté "desaforado"

Casado ha respondido entonces que si viviera en alguna de las dos ciudades autónomas se quedaría "muy preocupado" al ver al presidente del Gobierno "absolutamente desaforado" en una sesión parlamentaria del Congreso. "La deslealtad en política exterior es usted", le ha espetado.

Y el presidente del Gobierno ha vuelto a tomar la palabra para recalcar que el "problema" es que "la derecha no acepta que gobierna la izquierda en este país de manera legítima porque les ha ganado las elecciones".

Sánchez ha indicado que la pregunta inicial de Casado en la sesión de control era el plan B para afrontar la pandemia y le ha recalcado que el "problema" es que el PP "no tiene un plan B, un plan C o un plan D". "Usted no tiene ni siquiera un plan A. Solamente tiene un único objetivo: utilizar cualquier calamidad para derribar al Gobierno y no lo va a lograr", ha abundado.

El PP critica el tono de Sánchez y lo achaca al "nervisosismo"

Al término del duelo parlamentario, fuentes del PP han subrayado que Casado ha ofrecido el apoyo de su partido en la grave crisis en Ceuta y han recalcado que lo que ha hecho Sánchez es "atacar al PP, con una respuesta que ya "traía preparada" y sin "escuchar" al líder de la oposición.

Tras recordar que fue Pablo Casado el que tuvo la iniciativa de llamar a Sánchez este martes por ser una cuestión de Estado, el PP considera que "no se entiende el tono y el nerviosismo hoy de Sánchez, salvo su preocupación por las encuestas", han añadido las mismas fuentes.