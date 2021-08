La venta de cigarrillos baja un 40% en 10 años

La Ley 42/2010, que modificó la primera LeyAntitabaco publicada en 2006, cumple este curso diez años desde su entrada en vigor el 2 de enero de 2011.Desde aquél día hasta hoy muchas cosas han cambiado: ya no se permite fumar en locales públicos cerrados ni en zonas abiertas como parques infantiles, inmediaciones de centros sanitarios y educativos.

La normativa, que vino acompañada de mucha polémica durante su tramitación, ha provocado además una caída del 40% en las ventas de cigarrillos en la provincia desde su aprobación. Si a lo largo del primer semestre del 2010 los estancos burgaleses facturaron 13.761.545 unidades, un año después, con la Ley ya publicada en el BOE, fueron 11.031.631. Es ahora, una vez que el Ministerio de Hacienda acaba de actualizar los datos entre enero y julio de este 2021, cuando se desprende que las ventas se han desplomado un 40% en una década: en los seis primeros meses del año se han expedido 8.042.771 cigarrillos.

Desde la Asociación Provincial de Estanqueros de Burgos achacan a las medidas impuestas ese descenso de las ventas.«La persecución que se hace al fumador es evidente, ya no se le permite fumar en casi ningún sitio», explica Carlos Pérez, presidente de la entidad en la provincia de Burgos.Insiste en la «persecución» hacia las personas que consumen tabaco como el principal hecho que ha provocado la caída de ventas. Pone como ejemplo el caso de los puros, cuyo mercado se ha visto muy reducido en los últimos diez años.«Ya casi no quedan sitios donde fumarse uno.Antes se consumían en una restaurante después de comer y eso ahora está prohibido.Ya no se dan ni en las bodas...», admite.

(Más información en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)