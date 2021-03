«Espero que España haga las cosas bien con las vacunas»

El 29 de marzo, cuando la pandemia más arreciaba y el mundo entero estaba encerrado, el virólogo Adolfo García-Sastre (Burgos, 1964) afirmó en una entrevista a este periódico que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 tendría una segunda y una tercera ola. No pudo ser más certero. Nada sorprendente, por otro lado, en uno de los mejores investigadores del mundo en su campo, que acaba de publicar en Science, la revista científica de mayor impacto, un estudio sobre una sustancia que podría ser letal contra el coronavirus. El director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes y del Centro de Investigación de Gripe de la Escuela de Medicina Icahn en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York (Estados Unidos) analiza en estas líneas qué ha ocurrido en este año y anima a los burgaleses a participar en el estudio que su departamento ha iniciado en colaboración con la UBU, la Gerencia de Atención Primaria y el HUBU, un trabajo que dice que le emociona mucho. Apunta también a que de la rapidez de la vacunación dependerá la vuelta a la normalidad de todo el país y de que él mismo pueda cumplir su deseo de visitar a sus padres, ya octogenarios, en Burgos.

Hace ya un año de la irrupción del virus SARS-CoV-2 en nuestras vidas. ¿Cómo ha cambiado este coronavirus a la ciencia?

Han pasado dos cosas. Una, con respeto a la investigación del propio coronavirus, en la que ha habido una gran cooperación de distintas ramas del conocimiento y grupos que se han formado, que han colaborado o han intercambiado información para que se vieran rápidamente las cosas que estaban ocurriendo en virología, serología, diagnósticos, antivirales, vacunas... Esto ha sido muy bueno y, quizás, un punto de partida para que la ciencia se pueda hacer mejor de lo que se hacía antes, para que dé resultados más rápidos. El otro componente ha sido que se han incrementado, por el confinamiento, las reuniones virtuales, y esto ha dado lugar a un mayor intercambio de información no solo de coronavirus sino también con respecto a la ciencia en general. Hay otra forma de trabajar que da lugar a que se puedan hacer cosas desde casa, escribir proyectos, hacer reuniones científicas, contactar colaboradores... Esto es lo que ha ocurrido y ahora veremos cómo evoluciona.

«Espero que España haga las cosas bien con las vacunas» - Foto: Luis López AraicoCuando llegó no se conocía nada de este virus y los clínicos nos cuentan que al principio tuvieron que ir casi a ciegas. ¿Qué se sabe ahora de qué es lo que hace en el organismo?

Muchas cosas. Al principio no se sabía cómo se transmitía, si era fundamentalmente por la vía respiratoria o por otras vías, y ahora está claro que es respiratorio. No se sabía si había asintomáticos y si estos podrían transmitir el virus y ahora está claro que hay una gran cantidad y que lo pueden transmitir. Tampoco se conocía cómo tratar a los pacientes según los síntomas que presentaban y ahora se sabe un poco mejor a partir de los niveles de oxígeno que presentan, de ciertos marcadores en suero que indican que pueden tener enfermedad severa y que tienen que entrar en cuidados intensivos, cuándo pueden necesitar ayuda con respiradores y qué tipo de tratamientos son un poco más efectivos según la evolución de la enfermedad. Esto ha dado lugar a que ahora se salven más vidas que al principio. Este es un virus que puede dar lugar a una enfermedad muy dura y aunque desafortunadamente hay gente que todavía fallece creo que se ha reducido la mortalidad, aunque no se haya logrado parar del todo, gracias a algunos estos tratamientos.

¿Se conocen ya las razones de la virulencia con la que este coronavirus se ha comportado con mucha personas provocando una excesiva reacción inflamatoria, la conocida como ‘tormenta de citoquinas’?

Los mecanismos son siempre más difíciles de averiguar, sobre todo porque no hay modelos de animales experimentales que reflejen exactamente qué es lo que ocurre en la enfermedad en humanos. El otro problema es que no hay solo un tipo de enfermedad sino varios: algunos son más inflamatorios, otros son severos pero sin tanta inflamación y quizás más de tipo endotelial, de trastornos de coagulación, y esto complica aún saber qué desencadena una reacción detrás de la otra que al final da lugar a enfermedad severa. Sabemos qué estados de enfermedad severa hay pero exactamente qué los desencadena en cada momento es difícil decirlo. Se sabe también que hay distintas circunstancias que predisponen a enfermedad severa que se están averiguando ahora. Una parte parece ser que es gente que tiene anticuerpos contra interferón, algo que no se sabía antes, pero que no creo que sean todos los casos. Uno de los problemas es que la enfermedad severa no es exactamente igual para todos.

¿Qué les han aportado a ustedes los investigadores lo que los clínicos ven en su día a día? ¿Cómo es su relación con ellos?

Es muy importante. Una de las ventajas que se tiene al trabajar en un hospital es que en momentos como este hay mucho interés por parte de los clínicos por saber qué es lo que ocurre, entonces ha habido mucha colaboración entre clínicos e investigadores básicos como soy yo, en el sentido de poder seguir pacientes, hacer autopsias para ver qué había ocurrido en órganos de gente que había fallecido, obtener muestras de gente con enfermedad severa para averiguar más sobre lo que había pasado. En general, ha habido una gran cooperación, al menos a a nivel institucional. Quizás donde no ha habido tanta ha sido a nivel interinstitucional y de distintos hospitales colaborando entre ellos y en parte es porque en el momento en que esto comenzó estaban completamente saturados y si además de la atención a los enfermos tienes que desarrollar protocolos de investigación es algo que requiere mucho esfuerzo.

Se ha dado a conocer que la plitidepsina, un antiviral en el que trabaja su laboratorio y sobre cuya potencia ha publicado un artículo en Science recientemente, reduce casi por completo la carga viral del coronavirus. Pero usted enseguida ha rebajado un poco el entusiasmo de los medios de comunicación. ¿Va a ser tan eficaz como parece?

Estamos todavía en fase de ensayos. Es verdad que tengo un estudio publicado con resultados prometedores, tanto en inhibición de replicación en tejidos celulares como en inhibición de replicación y de enfermedad en dos modelos experimentales de ratones, pero habrá qué ver el impacto en pacientes. Incluso si hay muy buen impacto tiene una desventaja y es que es un medicamento que se tiene que poner de modo intravenoso y eso uno no se lo puede autoadministrar, lo cual quiere decir que la única forma de conseguir el acceso al tratamiento -si al final funciona -que esperemos que sí- va a ser a nivel hospitalario o de centros sanitarios y eso va a hacer que no todo el mundo vaya a poder tener acceso. Si se tienen síntomas leves va a ser muy difícil que haya suficiente personal para poder tratar a todos los asintomáticos o con síntomas leves. Será un tratamiento que habrá que aplicar seguramente -si es que funciona, insisto, que está por ver- cuando una persona tenga síntomas que le hagan ir al hospital, sobre todo si es de grupo de riesgo y haya bastante probabilidad de que la cosa degenere o dé lugar a enfermedad severa. En ese momento será cuando haya que tratar. No es para todo el mundo, desafortunadamente, pero no porque no queramos sino por el método de administración.

¿Cuándo calcula que pueda estar listo para utilizarse?

Esto depende de cuánto se tarde en realizar los ensayos de fase clínica tres, que son los que está realizando ahora PharmaMar (la farmacéutica española que lo desarrolla). Sé que han sido aceptados para su realización en distintos centros y distintos países por la agencia regulatoria británica, que será en la que presente los resultados. Pero ahora todo depende de con cuánta rapidez se puedan desarrollar los estudios en los distintos centros donde PharmaMar tiene pensado hacerlos. Y, por supuesto, hay que ver qué resultados dan, si son buenos o si son prometedores y necesitarían ser mejores.

¿Se ha incrementado desde marzo hasta aquí el arsenal terapéutico con el que se trabaja en los hospitales? ¿Qué es lo que mejores resultados está dando?

Depende de cada hospital y de cada país y el acceso que tengan a los tratamientos, pero los que se están usando más son, en cuestión de antivirales, remdesivir; los anticuerpos monoclonales y suero de convalecientes, que creo que si se logra poner al principio puede que haga efecto; más tarde es más difícil que funcione. Cuando hay síntomas severos, antiinflamatorios, antireumáticos y anticoagulantes, sustancias que reducen la coagulación.

¿Cómo le ha impactado esta nueva enfermedad a su laboratorio? ¿Siguen con todas las líneas de trabajo que ya tenían o ante la emergencia se han centrado en el coronavirus?

Hemos dejado parados algunos proyectos que teníamos para estudiar el coronavirus pero, por otro lado, el tipo de estrategia experimental que usamos y en lo que estamos interesados es en saber cómo el organismo y las células se defienden contra una infección con virus, entonces aprendes tanto del de la gripe como del coronavirus como de otros porque nuestros genes son los mismos. Nuestras células no saben qué tipo de virus les está atacando y muchos de los mecanismos de defensa que tienen contra unos son aplicables contra otros. Ahora mismo estamos enfocados en coronavirus pero seguro que lo que aprendemos, una gran parte, va a ser posible aplicarlo a los otros virus.

¿Qué espera del trabajo conjunto de su laboratorio con la UBU, la Gerencia de Atención Primaria y el HUBU para el que ya se ha empezado a recabar la participación de pacientes?

Yo conozco muy bien a Juan (Ayllón, director del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la HUBU, uno de los investigadores implicados), estuvo en mi laboratorio y es una persona muy seria que sabe lo que está haciendo. Me emociona mucho poder organizar un trabajo así. Hay que aprovechar la oportunidad de este momento único para saber un poco más cómo funcionan las nuevas vacunas que se están utilizando porque se han desarrollado de forma experimental y se han aprobado en base a su eficacia pero no sabemos los detalles de qué es lo que da lugar a que una persona desarrolle más anticuerpos que otra o cómo inducen anticuerpos o por qué unas son más efectivas que otras y el averiguarlo sería muy importante. La oportunidad de hacer estos estudios de forma rigurosa con las instituciones de Burgos y con un equipo al que conocemos es algo que me llena de orgullo. Vamos a hacer estudios de vacunación y de transmisión del virus. Esperemos que podamos averiguar cosas fundamentales como, por ejemplo, por qué hay familias en las que todos se infectan menos uno. Son cosas importantes para saber cómo tratar mejor este virus, otros que vengan en el futuro y los que continúen circulando, porque seguramente el SARS-CoV-2 continuará circulando, causando menos problemas de los que causa ahora, pero todavía circulando una vez la vacuna esté distribuida entre mucha gente.

¿Será este el principio de una gran colaboración?

Ahora se ha concretado en algo específico pero yo siempre he estado en contacto con las universidades de Castilla y León, la de Burgos, la de Valladolid, la de Salamanca, y creo que esto puede dar lugar a nuevos estudios clínicos de colaboración, eso es lo bonito. Estamos renovando un centro de gripe y parte de lo que se hace allí son investigaciones en distintos países para poder averiguar un poco más cómo funciona la transmisión de ese virus y si tenemos esta colaboración establecida con Burgos es posible que también se participe en estos trabajos.

¿Le han propuesto muchas veces volverse a España?

Es difícil que me tienten. Somos dos aquí -también está mi mujer- y es complicado. Siempre está ahí la posibilidad pero es difícil porque yo ya no valoro tanto dónde estoy o dónde no estoy para hacer la investigación. En el grupo que tengo aquí y en el de mi mujer (la también investigadora Ana Sesma, originaria de Salamanca) hay mucha gente de España y las distancias ya no son tan largas, Barcelona está tan separada de Santiago cómo Madrid de Nueva York, y yo casi veo esto como un satélite de España.

¿Cómo ha visto la respuesta del sistema de salud y de los científicos españoles a la crisis sanitaria?

Todos mis colegas que están en España, a los que conozco muy bien, han hecho un gran esfuerzo a pesar de los problemas logísticos que ha habido para trabajar, sobre todo al principio. Tanto los virólogos como los inmunólogos han dado buenos mensajes a través de los medios sobre qué se debería hacer y qué no... Quizá ha habido algunas voces extrañas, que enseguida han sido acalladas por la comunidad científica como las que decían que era mejor dejar que el virus circulara para inmunizarnos cuanto antes para terminar con esto, algo que se sabe que si se hace hubiera sido un desastre con respecto a la pérdida de vidas humanas pero es verdad que hay gente que pensaba que era lo más adecuado. Yo espero que la gente haya escuchado al consenso de los científicos, no a uno solo porque esto es importante: cualquier científico se puede equivocar en lo que dice, incluso el consenso se puede equivocar, pero al menos éste está más fundamentado en los datos que existen en cada momento para emitir una opinión. Es muy difícil que digamos que algo funciona de un modo u otro de forma tajante si no lo sabemos con certeza.

¿Qué lección nos ha dado la consecución de varias vacunas en menos de un año?

La forma de aprobar las vacunas no ha cambiado, los plazos se han hecho más cortos pero no porque se hayan saltado los estudios que se necesitan para ver si son efectivas o no. Lo que nos quiere decir esto es que si se pone interés en ello una vacuna se puede lograr en un año, algo que no se había visto nunca antes porque no se había intentado poner todos los medios disponibles y no sentarse a esperar las siguientes fases, que es lo que ocurre en un proceso normal. Ha sido un auténtico test que se ha realizado al sistema para ver en cuánto tiempo se podía conseguir y no creo que se pueda hacer en uno más corto. Por otro lado, esto también nos dice que hemos tenido mucha suerte con este virus porque podría haber sido más difícil de poder prevenir de un modo vacunal. Hay virus contra los que llevamos mucho tiempo intentando conseguir una vacuna y no se encuentra y no es porque no se esté poniendo empeño sino porque es muy difícil lograr una vacuna que dé una buena efectividad como ha ocurrido con el VIH o el de la hepatitis C debido a la gran variabilidad que tienen estos virus.

¿A qué riesgos nos exponemos si solo se vacuna la parte rica del mundo?

Los países que no tienen cobertura vacunal van a estar mucho más impactados económicamente porque, por ejemplo, si tienen algo de turismo, este se retraerá por miedo al saber que el virus aún sigue circulando por allí, por lo que, si son pobres, lo serán aún más. La única forma de lograr la normalidad sería mediante la adquisición de inmunidad natural debido a la circulación del virus lo cual para mí -ya lo he dicho- es un desastre y cómo saldrán luego de ese desastre. Más que el riesgo que hay con respecto a nuevas variantes o que vengan nuevos virus porque no se ha logrado parar la circulación en otros países que puedan dar problemas en los que sí han vacunado, el conflicto principal lo veo en que va a aumentar la pobreza en países que ya son pobres y lo que esto significa. El impacto que va a haber si no hay buena cobertura vacunal en países sin recursos va a ser global, no tanto por el coronavirus sino por cómo funciona el mundo.

¿Qué temor hemos de tener ante las variantes del coronavirus británica, sudafricana o brasileña? ¿Van a complicar la pandemia?

La complica pero no tanto como si fueran unas variantes completamente nuevas. Soy de los pocos que piensan que no van a dar muchos problemas porque se mitigan los contagios del mismo modo y si son más contagiosas, las medidas de mitigación tienen que ser más fuertes pero son las mismas, no hay que hacer nada nuevo aunque sí más intenso. Es verdad que algunas variantes no serán neutralizadas tan bien como las originales por las vacunas pero éstas no van tener efectividad cero, bajará la efectividad algo, quizás, -aún no tenemos datos completos, se baraja el 65%- y esto significará que va a haber más casos dentro de los vacunados que tengan síntomas, que no tienen por qué ser severos. Además, un 65% está bien porque cuando empezamos con las vacunas esperábamos que al menos tuvieran el 50% de eficacia. Si estamos vacunados el 90% de los españoles, incluso si tenemos estas variantes, no va a ser igual, habrá casos y van a causar problemas, pero no como los de ahora.

Rusia ha detectado la primera transmisión a humanos de la cepa H5-N8 de gripe aviar. ¿Qué significa esto?

Estos casos de transmisión de virus aviares patogénicos a humanos siempre van a ocurrir, la historia será si al final se vuelven transmisibles o no y de eso hay muy pocas posibilidades, lo que no quiere decir ninguna. Tarde o temprano habrá una pandemia de gripe y a lo mejor es H5-N8 o H7-N9 o a lo mejor H9-N2, no lo sabemos, y eso va a seguir existiendo siempre. Simplemente se trata de un recordatorio de que no tenemos que olvidarnos de que va a haber una pandemia de gripe, pero esto no quiere decir que si hay un caso de infección en humanos de H5-N8 estamos cerca de una pandemia de gripe.

En una entrevista que concedió a este mismo medio la última semana de marzo del año pasado auguró que iba a haber una segunda y una tercera ola de coronavirus y, como hemos visto, ‘lo clavó’. ¿Habrá una cuarta?

Yo creo que va a haber una cuarta meseta, dejémoslo así, y luego va a caer debido a la vacunación.

¿Cómo se explica que siga habiendo negacionistas de la enfermedad y antivacunas?

Porque los humanos somos muy extraños (risas). Tenemos personas de todo tipo, desde asesinos en serie a gente que da su vida por otros y hay una gran variabilidad en el comportamiento. Eso es algo que es muy humano y siempre va a haber alguien que esté en contra.

¿Cree que los gobiernos han entendido definitivamente la importancia de invertir en ciencia?

Lo constataremos cuando acabe todo esto, a ver qué pasa. Yo tengo que verlo para creerlo.

¿Cuándo volverá a ser todo como antes? Me refiero a ir sin mascarilla, a poder achuchar a la gente que queremos, a ir a conciertos y festivales o de fiesta con los amigos...

Depende del país en el que se esté. Creo que en Inglaterra eso va a ser posible en junio-julio; en España todo dependerá de que según vayan bajando los casos cuánta ilusión va a seguir habiendo para seguir vacunando y hacerlo rápidamente, o de, si por el contrario, al bajar los casos se piense que ya no importa y se empiece a ralentizar. Espero que se haga bien y sea como en Inglaterra, que en junio-julio ya se empiece a hacer una vida una normal.

¿Confía en que este año se hayan despertado muchas vocaciones científicas?

Pues no lo sé. Creo que para la gente que ya la tenía esto va a suponer un refuerzo. Uno de los problemas que hay con respecto a la formación de científicos es lo duro que es conseguir un puesto de trabajo. Si tienes 20 años y estás decidiendo qué hacer con tu vida, una de tus opciones es ser científico y te informas de que la media de edad a la que se llega a un puesto de trabajo está en los 42 y que estás siempre bregando por intentar conseguir dinero para investigar pues igual dices que no merece la pena y prefieres hacerte abogado o médico. Tienes que tener mucha vocación para poder reconocer esta realidad y reafirmarte. La vocación es algo muy personal y la tienes o no la tienes.