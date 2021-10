El PP pide al PSOE alternativas al tráfico en los colegios

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos ha exigido este sábado al bipartito liderado por el PSOE que dé alternativas al tráfico en los accesos a los colegios antes de hacer caja con los padres.

La reclamación de los populares surge de la comunicación remitida a todos los centros educativos avisando de denuncias por determinadas conductas de padres y alumnos al comienzo y al final de la jornada lectiva.

La portavoz de la Agrupación Municipal Popular, Carolina Blasco, se ha reunido con responsables de FAMPA de colegios concertados, que le han hecho llegar precisamente la inquietud que existe en estos centros por esta cuestión y que no es ajena a los colegios públicos, que también han recibido el aviso de la Policía Local.

"Si bien los populares no se niegan al cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad, como no puede ser de otra forma, consideran imprescindible que el alcalde Daniel de la Rosa ofrezca alternativas a la situación que cada día se genera en todos los centros educativos. Y es que en esta cuestión no se pueden obviar factores como la ubicación de los colegios o la climatología de la ciudad, que obligan a los padres a realizar desplazamientos en coche para acercar o recoger a sus hijos a los centros. A ello también contribuye la problemática generada por el propio bipartito al permitir nuevas dotaciones sin aparcamientos, como el futuro Centro Cívico de Fuentecillas o el polideportivo de San Pedro y San Felices, que corroboran la deriva del equipo de Gobierno a la hora de afrontar nuevas instalaciones, modernas y adaptadas. El equipo de Gobierno debe dar alternativas y hacer una planificación en cada uno de los colegios en función de ubicación para obstaculizar en menor medida la circulación y aplicar, por ejemplo, una ordenación excepcional", afirman en una nota de prensa.

Para ello, el Grupo Municipal Popular plantea que la cuestión de aborde en colaboración con los consejos escolares y las federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos de la ciudad.

"Dar alternativas, impulsar campañas de concienciación, un impulso decidido al transporte escolar colectivo o la creación de una nueva línea de ayudas a éste, pueden ser algunas opciones a tener en cuenta antes de materializar la amenaza de De la Rosa. La solución no es no hacer nada o alternativamente recaudar", dicen.