Tudanca recuerda que "España es mucho más que Madrid"

"Pedro, España es mucho más que Madrid, este país necesita inversiones territoriales y Castilla y León necesita equilibrio". Con estas palabras interpeló hoy en Ponferrada el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien reconoció su "esfuerzo" con "inversiones, una apuesta por la descentralización y los 197 millones de euros obtenidos en Fondos de Transición justa para una tierra que lo necesita".

Una tierra donde "Torneros es indispensable para la creación de empleo y desarrollo logístico e industrial", pero que "necesita y merece más" al tener "aún abierta" la herida en las cuencas mineras por "una transición muy dolorosa". Sin embargo, consideró que "solo con un Partido Socialista en España se podrá resolver", mientras lamentó que "de la Junta de Castilla y León no se puede esperar nada".

Luis Tudanca abogó por que España le devuelva a las cuencas y a la España vaciada "lo mucho que le ha dado con su sacrificio", al tiempo que resaltó la "valentía" de Pedro Sánchez por "seguir dando paso descentralización de este país,", ya que "no vamos a crecer si no lo hacemos todos juntos" y Castilla y León y sus gentes "merecen un futuro mejor" para lo que "la descentralización económica e institucional es una de las herramientas más poderosas de futuro".

"Hemos pasado tiempos duros, lo hemos pasado mal, ya no sé qué más puede pasar, solo falta una invasión alienígena, pero por lo menos todo ha sucedido con un Gobierno socialista y con Pedro Sánchez gobernando, no sé qué nos hubiera pasado si no, cuánto habríamos sufrido", señaló Tudanca, quien celebró "la suerte" de que España tenga un Gobierno que "ha logrado que sea uno de los países más crece de nuevo en una recuperación que va a ser justa y en la que no se va a dejar a nadie atrás" a pesar de vivirse "una gran batalla ideológica".

Apuesta por los jóvenes

El secretario general de los socialistas de Castilla y León también hizo alusión en su intervención durante el acto de Ponferrada a los Presupuestos Generales del Estado, de los que destacó "la apuesta por los jóvenes" ante el riesgo que existía de "provocar una brecha generacional en la que por primera vez en la historia tenían el temor vivir peor que la generación de sus padres.

"En esta tierra sabemos muy bien que una tierra sin jóvenes no tiene futuro y queremos que los que nazcan aquí puedan vivir y crecer aquí, porque hay oportunidades y hay futuro", puso de relieve Tudanca, quien se mostró "orgulloso" de la nueva Ley de Vivienda que "garantice el derecho de todos a tener un hogar".

El socialista ensalzó a "una España justa que apuesta por la igualdad, por la transición justa, el feminismo y por los jóvenes", mientras criticó los "ataques de sinceridad" de Pablo Casado durante la convención del Partido Popular, donde "se aplaudió la bajada del salario mínimo, volver a la reforma de las pensiones de Mariano Rajoy y eliminar todas nuestra leyes, como las de igualdad o dependencia, que han supuesto avances sociales". "Si os cruzáis a Pablo Casado no dejéis que os invite ni a una caña", bromeó Luis Tudanca,

Trama Eólica

Por otra parte, Tudanca defendió que "es urgente que el PP quite sus manos de las instituciones de Castilla y León" y recordó que el escrito de acusación de la Trama Eólica "pide penas de 148 años de prisión y 848 millones de euros de multa a altos cargos de la Junta" en la "mayor trama de corrupción de la historia del Gobierno autonómico".

"Por eso tan urgente que el PSOE llegue a las instituciones porque necesitamos decencia, apostar por la gente, sanidad, educación, empleo, industria y futuro", concluyó el secretario general de PSOE de Castilla y León.