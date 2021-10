Vázquez (PP) carga contra Sánchez por "pasearse"

El número dos del PP de Castilla y León, Francisco Vazquez, cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no tiene complejos ni reparos en pasearse hoy por la tierra que más ignora y menos le importa". Vázquez reprochó a Sánchez que visite hoy Ponferrada (León), porque no se puede manifestar más "desprecio" a esta Comunidad, cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "lleva dos años esperando una reunión con él para trasladarle las necesidades y carencias de Castilla y León: la falta de profesionales sanitarios, las obras e infraestructuras urgentes o un fondo COVID específico para esta tierra", señaló. "Para Pedro Sánchez no existe Castilla y León, no se puede hacer más daño al Bierzo, a León y esta Comunidad en menos tiempo", dijo en declaraciones recogidas por Ical,

Vázquez recordó que "el Gobierno de Sánchez es el del récord de Europa del precio de la luz, el que desprestigia al sector cárnico con declaraciones absurdas de sus ministros, el que intenta cargarse las empresas de automoción, el que quiere acabar con el mundo rural con impuestos a la remolacha o prohibiendo la caza del lobo o el que fríe a impuestos a las familias de esta tierra".

Asimismo, el secretario general de los populares se refirió al anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado y sentenció que Pedro Sánchez "vuelve a mentir una vez más" porque "son unos presupuestos falsos en origen al contemplar unos ingresos tributarios que no se están produciendo y al recoger una actividad económica desmentida por los organismos oficiales". Asimimso, deseó que Sánchez explique su ley de vivienda, que "defiende a los okupas y ataca a los propietarios". "Se le está poniendo cara de Zapatero", dijo.

En palabras de Francisco Vázquez, "el PSOE de Sánchez y Tudanca se va a cargar de nuevo la economía de este país derrochando antes de las elecciones para mercadear con los votos". Y vaticinó que "de nuevo el PP tendrá que rescatar a España, como ocurre siempre".

Por último, Vázquez invitó a Sánchez a tomar nota de cómo se hacen las cosas en Castilla y León, Comunidad "líder" en gestión de servicios sociales, protección y cuidado de las personas, "el que baja impuestos y el que apoya el mundo rural". "Todo lo contrario de lo que hace el PSOE de Sánchez y Tudanca", resumió.