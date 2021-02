Barcones urge a la Junta a salir de su «estado vegetativo»

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, apremió a la Junta a abandonar el «estado vegetativo» en el que se encuentra en materia de despoblación y exigió que se muevan para aprovechar oportunidades como los fondos para la reconstrucción de la UE. Barcones defendió en el pleno de las Cortes una moción de 36 puntos –que se votará hoy pero cuenta con la negativa de PP y Cs–, rebatida por el portavoz naranja, David Castaño, que no sólo no compartió una parte del diagnóstico de pérdida de población, sino que aseguró que del total de los puntos de la propuesta, solo dos no se han cumplido y son los que afectan a la ordenación del territorio para lo que «no se sienta» el PSOE. «Estamos en emergencia demográfica, cuántos vecinos más se tienen que ir para que hagan algo», argumentó la socialista, que tiró de hemeroteca para recordar que todas las provincias están en peligro y en los lugares en los que más población se pierde.

Ente las propuestas, Barcones planteó definir y presentar para su debate y votación en las Cortes de Castilla y León, antes de la finalización del primer trimestre de 2021, las directrices de la política demográfica para Castilla y León en el mismo horizonte que el Marco Presupuestario Europeo 2021-2027, coherente con los criterios de la UE y las directrices y la estrategia nacional frente al reto demográfico.

También, pidió la elaboración de un mapa de zonas con niveles de prioridad demográfica, la regulación del Fondo Autonómico de Compensación y criterios para la elaboración del Plan Plurianual de Convergencia Interior o la determinación de los criterios de asignación de inversiones en las zonas de prioridad demográfica. «Un montón de medidas y de propuestas», calificó.

Enmienda

A la moción, Ciudadanos presentó una enmienda defendida por su portavoz, David Castaño, que no compartió del todo el diagnóstico presentado por la socialista, donde citó un crecimiento del PIB, relativa a contar con una estrategia de dinamización demográfica por ley. «Hace una enmienda a la totalidad», señaló Castaño, que afirmó que mucho de lo pedido se cumple y afeó que no se quieran sentar con la Junta para negociar una hoja de ruta ante «la mayor amenaza» de la Comunidad. «No se sientan, si no gobiernan, es una táctica infantil», anotó.

«Esto es como predicar en el desierto», replicó Barcones, que manifestó que la duele la pérdida de población de «la gente nacida en esta tierra que se tiene que ir», de lo que culpó a las políticas del PP. Además, lamentó que Ciudadanos esté en la Junta para «blanquear el fracaso de las políticas» del PP. «Salgan del estado vegetativo», zanjó.

Por su parte, la popular Amparo Vidal calificó de prioritario contar con una nueva financiación autonómica para garantizar servicios, lamentó la imagen negativa que se da del mundo rural y censuró que el Gobierno no aporta fondos a los ayuntamientos, lo que sí hace la Junta.