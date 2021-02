La falta de especialistas alienta otra manifestación

Más de tres mil personas se podrían haber desplazado durante el último año desde distintos puntos de Merindades a los hospitales de Miranda de Ebro y Burgos ante la ausencia de profesionales que atiendan las consultas del Centro de Especialidades Médicas comarcal. La cifra es imposible de conocer, pero fácil de deducir viendo la actividad de años pasados, en que llegó a sumar 7.069 consultas, por ejemplo en 2014, o las 4.500 de 2019, cuando el número de especialistas que viajaba a Villarcayo ya estaba muy mermado por los problemas de falta de personal del Hospital Santiago Apóstol de Miranda. Al cierre del pasado año se contabilizaron solo 1.789 consultas. El centro lleva más de un año en cuadro y prácticamente cerrado desde octubre, pero no se aprecia ningún viso de solución, y el colectivo No eres de Merindades si no luchas por la Sanidad ya trabaja en una nueva movilización, posiblemente en abril.

Desde el Hospital Santiago Apóstol señalan que, "por el momento, a corto plazo, no se prevé el desplazamiento de nuevas especialidades, dada la evolución de la pandemia y las ajustadas plantillas de personal facultativo y enfermeras de las cuales disponemos". La posibilidad de que especialistas del Hospital Universitario de Burgos atendieran las consultas en Villarcayo tampoco avanza. DB ha podido saber que la Gerencia Regional de Salud está manteniendo reuniones con la Gerencia del Hospital Universitario de Burgos e incluso que están "avanzadas", pero desde Sanidad sostienen que "no se ha concretado nada" y "ahora mismo no se contempla el desplazamiento de especialistas".

Así pues, si durante unos años los vecinos de Merindades soñaron con dejar atrás los largos viajes a Burgos o Miranda de Ebro, todo apunta a que continuarán siendo obligados para acudir a consultas especializadas, salvo en el caso de Obstetricia, que sigue atendiendo a mujeres embarazadas y Psiquiatría que está sorteando la situación con atención telemática. El goteo de especialidades que se iban suprimiendo comenzó en 2018. En junio de ese año se acabó Dermatología y en diciembre se dejaron de desplazar los especialistas de Digestivo. En septiembre de 2019 se cerró la agenda de Oftalmología y en febrero de 2020, la de Traumatología. Solo esta última especialidad en 2019 pasó 1.231 consultas en Villarcayo frente a las 92 de 2020, al estar operativa solo en el mes de enero. En marzo, con el comienzo del estado de alarma, también cayó Otorrinolaringología y Ginecología ha ido perdiendo actividad hasta el punto de cerrar el pasado año con 407 consultas frente a las 1.295 de 2019.

Los ayuntamientos de Medina y Villarcayo aprobaron mociones de todos los grupos políticos en diciembre exigiendo a la Junta de Castilla y León "la reincorporación inmediata de los especialistas médicos al Centro Comarcal de Especialidades", pero sus alcaldes admiten que la covid-19 parece ser la única prioridad que justificar todo.

Convenio con Osakidetza. El colectivo No eres de Merindades si no luchas por la sanidad sacó a la calle a un millar de personas el 19 de diciembre, pero no recibe respuestas y ya prepara nuevas movilizaciones. Sus integrantes lamentan tanto la ausencia de especialistas como el hecho de no ver avances en la ampliación del convenio sanitario con el Servicio Vasco de Salud, del que todavía no se ha dado a conocer ni un borrador. "La Consejería de Sanidad puede estar muy ocupada con la pandemia, ¿pero también lo está la de Presidencia, que se encarga del convenio?", se preguntan.

El PSOE insta a Villarcayo a reunirse con Casado y Mitadiel. El Grupo Municipal Socialista en Villarcayo ha instado al Ayuntamiento a solicitar una reunión con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Manuel Mitadiel, para abordar la situación de la comarca.

La portavoz socialista en el Consistorio, Rosario Martínez, traslada la necesidad de una "unidad de acción" de todas las fuerzas políticas con representación en el municipio para "abordar uno de los principales problemas que afectan a nuestros vecinos, como son los recortes que sufre la sanidad pública". El documento pide a Casado y a Mitadiel la concreción de una fecha "lo más próxima posible" para su visita a Villarcayo y su reunión con representantes de todos los grupos municipales.