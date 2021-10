Ciruelos esprinta en el Reina Sofía

El gran referente burgalés del arte de vanguardia, el artista pionero de la abstracción en España, aquel audaz pintor que desde Burgos convulsionó con su talento los cimientos del arte patrio cuando éste se hallaba en tierra de nadie ha sido reconocido por el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía de la mejor manera posible: desde hace unos días, 'Ciclistas', una de sus obras más icónicas y simbólicas de la época previa a la de mayor abstracción de Modesto Ciruelos, se exhibirá de forma permanente en uno de los espacios más importantes de la pinacoteca madrileña. Este hecho, motivado por reorganización de la colección del centro de arte, supone un espaldarazo, amén de un evidente y justo reconocimiento, a la trascendencia de la figura y la obra del artista nacido en Cuevas de San Clemente.

Así lo reconoce Jesús Ausín, director de la Fundación Modesto Ciruelos. «La sala, dedicada al Realismo y superrealismo en el arte nuevo, es una de las más importantes del Reina Sofía.Está en la zona noble y el cuadro está ubicado justo enfrente de la obra 'Figura en una ventana' de Salvador Dalí. Es otro paso muy importante para situar la obra de Ciruelos, puesto que ya no se trata solamente de su condición de pionero del arte abstracto, ni por la importancia de sus obras expuestas en Pabellón Español de la Exposición de París de 1937 junto al Guernica de Picasso, sino que lo sitúa dentro de los grandes pintores españoles de preguerra con apenas 25 años. Es una reivindicación de su obra previa a su eclosión como artista abstracto», explica.

Ausín considera revelador que uno de los museo de arte contemporáneo más importantes del mundo haya dado esta trascendencia a Modesto Ciruelos. «Da mayor dimensión a la figura y la obra del artista.Es una apuesta. No es la primera vez: en los últimos años ha exhibido otras obras, aunque esta vez es diferente porque formará parte de la exposición permanente, no de una temporal. Que el Reina Sofía destaque su papel como pintor antes de su evolución hacia el arte abstracto lo convierte en un artista aún más importante». Subraya Ausín que 'Ciclistas', óleo sobre lienzo de 147 x 190 centímetros y que no se había exhibido desde una muestra antológica celebrada en Burgos en los albores del siglo XXI, es una obra icónica y simbólica del arte español de preguerra, un cuadro señero, esencial para explicar esa obra concreta.

Vanguardias. Bajo la denominación 'Los territorios de la vanguardia: ciudad, exposiciones y revistas', el cuarto episodio de la reordenación de la Colección del Museo Reina Sofía se adentra en los momentos históricos en los que nacieron las vanguardias artísticas, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Las salas que se dedican a este relato de la génesis de las vanguardias en la segunda planta del edificio Sabatini destacan el papel fundamental que desempeñaron diversos 'territorios' en el surgimiento de las mismas: la ciudad, con sus entornos burgués y obrero; las exposiciones y las galerías de arte así como las publicaciones y las revistas -que permitieron a los artistas comunicarse entre sí y abrir fronteras desconocidas hasta entonces-; y los nuevos espacios ciudadanos de consumo visual, como los lugares de ocio o los escaparates de las tiendas. En conjunto se reúnen más de 400 obras -algunas expuestas por primera vez- de artistas plásticos tan diversos como significativos.