Una senda donde no se puede rodar

Una señal colocada al final de una pequeña pendiente anuncia un sendero ciclista compartido a la altura de la Fábrica de Moneda y Timbre. Un carril que en realidad no lo es. Líneas blancas discontinuas disfrazan un firme de hormigón que cubre canalizaciones próximas al Arlanzón. El tramo surgió como solución para conectar el anillo que alcanza el polígono de Villalonquéjar, pero es prácticamente intransitable. La asociación Burgos con Bici ha instado varias veces a suplirlo por uno que realmente esté en condiciones. Básicamente porque, salvo que tengas una buena amortiguación, es preferible llegar a la barriada San Juan Bautista desde Rebolledas por la calzada.

Esta es la opción que cada día elige Ramón cuando rueda por la zona en su particular ruta ciclista. Incluso con una bicicleta capacitada para empequeñecer el impacto con los socavones y baches, evita el sendero olvidado. «No tiene ni pies ni cabeza. Y ya no por el terreno, que no es nada fácil, sino porque suele inundarse y es muy incómodo. Para eso prefiero ‘pegarme’ con los coches», indica entre risas antes de reiniciar la marcha hacia Fuentecillas.

El tramo se las trae. A la altura del párking de la Fábrica de Moneda se forma un gran charco de lodo que los ciclistas sortean con tino. Prueba de ellos son las marcas de rueda que dibujan una corona alrededor. Lo peor, sin embargo, está por llegar. Las losetas de hormigón son discontinuas y se forman profundos baches. La guinda del pastel está en los forjados que sobresalen cada dos metros.

«Es una auténtica chapuza. Hay un buen carril que es el que llega al polígono y en vez de completarlo con un tramo acorde pintan cuatro rayas sobre hormigón. Una infraestructura que quien puede evitarla lo hace», protesta Alberto Fernández, de Burgos con Bici. «Ahí es necesario crear un sendero mucho más transitable y supongo que la solución pasa por ‘cargarse’ el párking de la fábrica», propone.