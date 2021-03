Los burgaleses en ERTE perderán sobre el 5% de la renta

Cuando llegue el 7 de abril, fecha en la que comienza la campaña de la renta, los burgaleses que han estado inmersos en un ERTE (en torno a los 7.500) deberán tener en cuenta que sus ingresos de 2020 van a sufrir una merma considerable cuando hagan la declaración. Para empezar, todos deberán presentarla por haber tenido dos pagadores, el SEPE y su empresa, cuando por regla general no están obligados a hacerla aquellos que perciban rendimientos de trabajo cuya suma se sitúe por debajo de los 22.000 euros anuales, cuando estos provengan de un solo pagador, o cuando el segundo y restantes no supere los 1.500 euros. Sin embargo, cuando se recibe de un segundo pagador una cantidad superior a los 1.500 euros, el límite por debajo del cual no es obligatorio presentar la declaración del IRPF baja a 14.000 euros.

Además, la prestación por ERTE que perciben los afectados no tiene aplicada ninguna retención, de manera que el porcentaje asociado a cada tramo del IRPF será el que toque pagar a la Agencia Tributaria. Para unos rendimientos del trabajo anuales de en torno a 20.000 euros, de los cuales 4.000 sean consecuencia del subsidio estatal -sin retención- se calcula que Hacienda podría quedarse con unos 1.000, el 5% del total de la renta de 2020, según las asesorías burgalesas que ha consultado este periódico y que en las próximas semanas se pondrán a la tarea con la campaña del IRPF. Se trata de una estimación con un perfil medio al que después hay que aplicar las distintas exenciones por tenencia de hijos, familiares a cargo, viviendas en propiedad y un largo etcétera.

Evidentemente, el trabajador que más tiempo haya estado en ERTE menos retenciones le han aplicado y más tendrá que abonar a la caja común. Quienes hayan cobrado más de su empresa -que se supone que calcula con exactitud lo que se queda Hacienda en concepto de IRPF- habrán pagar menos a la Agencia Tributaria tras la declaración. En lo que convienen los profesionales es en que «los burgaleses han de prepararse para un palo» del fisco.

En todo caso, las asesorías burgalesas lo que aconsejan es hacer acopio de «toda la documentación asociada a los ERTEs con el fin de llevar a cabo un cálculo exhaustivo de lo que cada perceptor tenga que pagar -si es que tiene que hacerlo- a Hacienda». También recomiendan «ahorrar en estos meses por lo que pueda llegar, ya que a la mayoría» -advierten- «les va a tocar rascarse el bolsillo con la declaración de la renta».