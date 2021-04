Dejadez en el corazón verde de Aranda

La imagen del río Duero atravesando Aranda es una de las idílicas estampas que identifican a la capital de la Ribera. Eso si se contempla desde cualquiera de sus puentes, porque si se baja a nivel del cauce la estampa es muy distinta. El conocido parque El Barriles, la zona principal de los senderos que transcurren paralelos al discurrir de las aguas que inspiraron a Machado o Alberti, no da para hilvanar dos rimas, a no ser que sean para reflejar el estado de olvido de esta zona verde, a escasos minutos del casco histórico de la ciudad.

Nada más llegar al parque, el cartel de bienvenida o informativo, es difícil de saber, está tan deteriorado que, a duras penas, se puede leer más allá del nombre de este parque ribereño. Y levantar la vista del cartel tampoco mejora el panorama, porque justo enfrente está el quiosco que lleva años cerrado y sumando deterioro y decenas de pintadas que empeoran su imagen, llegando a llenar por completo las planchas de madera que protegen la zona más cercana al río.

«Esto antes, cuando estaba abierto, le daba vida al parque, había gente a cualquier hora y, además de espantar a los de las pintadas, el mantenimiento era más constante», recuerda Francisco, un jubilado que haga sol o llueva pasea por allí todos los días con su perro.

Donde antes había una puerta, ahora hay un riesgo de caída al agua. - Foto: I.M.L.

En un recorrido siguiendo el discurrir del agua o a contracorriente, asaltan al paseante múltiples desperfectos. Entre el quiosco de aspecto abandonado y el puente Mayor, o Viejo como se le llama popularmente, uno no se puede sentar mirando la ribera del río porque tres de los cuatro bancos que hay en ese trayecto solo conservan las patas, no tienen el necesario asiento.

Además, la valla que separa la orilla del paseo se interrumpe de manera abrupta, por culpa de la falta de la puerta de forja que da acceso a una rampa a modo de embarcadero. «Esto es un peligro, ahí se puede colar desde un perro hasta un niño que vaya jugando y no se dé cuenta y acabe rodando por la rampa hasta el agua», comenta una mujer mientras sus tres perros tiran de ella con ganas de seguir su camino, «es que son muy inquietos», se justifica.

La lista de desperfectos continúa a lo largo del recorrido: Una fuente que no sirve más que de adorno porque no tiene grifo, una papelera que lo único que ata a su utilidad es la bolsa que sujeta una estructura casi desaparecida, un aparato de ejercicio para adultos cuyo anclaje al suelo es tan precario que no invita a utilizarlo o grandes calvas de lo que tenía que ser una alfombra verde. «Aquí por mucho que rieguen no crece la hierba, porque no se cuida nada ni se replanta, del puente para allá está todo verde y para acá parece un parque distinto, da pena», describe una vecina de la zona que observa el parque todos los días desde su ventana.

La guinda de este pastel de desperfectos son las pintadas. «Están por todas partes, son como una plaga», constata José María antes de empezar una sesión de carreras por el parque. En las farolas, en las papeleras, en los bancos, en las paredes, en las fuentes y en las obras de arte. Si, esas piezas escultóricas que se colocaron a lo largo del parque y que eran el germen de un museo al aire libre con el fin de incrementar el valor cultural de este entorno que desde el Ayuntamiento no se cansan de calificar como una seña de identidad de la ciudad. Unas esculturas que están cubiertas, en mayor o menor medida, de firmas grafiteras que les restan vistosidad y las alejan del significado con el que las crearon sus autores, que seguro se preguntarán si no se les puede quitar esa capa de espray.