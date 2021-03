Ander Gil: "Hemos hecho reiteradas llamadas a Cs y seguimos"

De ser un senador desconocido fuera de la provincia, proveniente de la política municipal más pegada al territorio en el Valle de Mena, Ander Gil se convirtió en uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez cuando en 2017 le nombró portavoz del grupo socialista en el Senado. Cuatro años después, y con mucha experiencia ya a sus espaldas, capea los temas polémicos aplicando las recetas clásicas de la oratoria política y tiene especiales palabras de reconocimiento para Esther Peña, diputada por Burgos y secretaria general de los socialistas burgaleses, a quien alaba el mérito de conjugar un «perfil bajo» con logros importantes en el área de Empleo.

Vaya dos semanas de tormenta política en España. ¿Considera que es el mejor momento, en mitad de la pandemia, para batirse en luchas por el poder que una buena parte de la sociedad ni entiende ni comparte?

Lo que una buena parte de la sociedad castellano y leonesa no entiende ni comparte es un gobierno de la Junta más preocupado por sí mismo que por los problemas reales de esta tierra. Que en mitad de una pandemia haya un gobierno de una Comunidad autónoma que tenga superávit presupuestario; que haya un gobierno que no atienda el principal dique de contención contra la pandemia, como es la sanidad pública; tampoco la gente entiende que el gobierno de Mañueco e Igea esté enfrentado con los empresarios, con los sindicatos, con los sanitarios y hasta con los obispos. Y tampoco entiende a un Gobierno con una larga lista de casos de corrupción. Tampoco entiende la gente que un Gobierno que ha recibido 355 millones de euros del Gobierno central para políticas de empleo no se sepa qué ha hecho con ello para combatir el drama del desempleo provocado por la pandemia. No podemos normalizar y dar por buena esta situación. ¿Que nos hubiera gustado o que nuestros planes de la moción de censura era hacerla en otro momento? Pero es que la gente no entiende el vergonzoso espectáculo de Murcia y Madrid. Lo que se hubiera cuestionado es que el PSOE, que ganó en Castilla y León, se hubiera puesto de costado y dimitiéramos de nuestra responsabilidad en un momento como éste.

El PP ha logrado retener Murcia. Ciudadanos sale muy mal parado en esta maniobra, pero su partido tampoco queda en buen lugar. Da la impresión de que tocaba intentarlo como fuera, igual que en Castilla y León. ¿Es así?

Yo vengo de la política municipal, de ser concejal y teniente de alcalde de un ayuntamiento de 4.000 personas, habituado a que la gente te pare por la calle y te pregunte por sus problemas. Y ahora lo que preguntan los empresarios, los autónomos, la gente es quién me saca a mí de esto. Hay que separar el debate de los muy cafeteros, de las élites políticas y las tertulias -de los que yo participo-, de lo que es necesario y urgente para resolver los problemas de la gente.

En Murcia no ha prosperado la moción y en Castilla y León parece difícil. Entonces, ¿qué resultados prácticos tiene, más allá del provocado en esos ambientes que denomina «cafeteros»?

No blanquear esta situación. Somos conscientes de todas esas cuestiones que he citado al principio y son suficientemente claras para justificar de sobra la presentación de una moción de censura. La alternativa no puede ser ponerse de costado, sino ejercer como partido que ganó las elecciones. Es una responsabilidad que Luis Tudanca tiene muy clara. No hemos venido aquí a ocupar un sillón o a hacer una oposición fácil. Hemos venido a hacer una oposición leal, como la que Tudanca ha hecho durante todos estos meses, pero también a ejercer el liderazgo que se espera del PSOE.

¿Confían en que algún procurador de Cs se sume a la moción?

Se lo tendrá que preguntar usted a Ciudadanos. Sabemos cuál es nuestra responsabilidad y apelamos a la honestidad de los procuradores de Castilla y León para cambiar un gobierno que no funciona y se preocupa de sí mismo.

Si se presenta esa moción es porque el PSCyL ha tenido contactos suficientes con Cs para, al menos, albergar la ilusión de contar con su apoyo...

Hemos hecho reiteradas llamadas y seguimos haciendo... Yo creo que la gente votó a Ciudadanos en esta Comunidad porque se les prometió un cambio, una regeneración. El propio Igea dijo en una fiesta de Villalar que era la última en que habría un gobierno del PP. Hay mucha gente defraudada, muchos de quienes votaron a Cs mantienen la idea de que sigue siendo necesario un cambio. Y seguramente en Cs hay personas que piensan cosas distintas. En cualquier caso apelamos a la responsabilidad de los representantes de Cs.

¿Tudanca estaba convencido de presentar esta moción o le han obligado por esta cascada de decisiones que se precipita a partir de Murcia y Madrid?

Los pasos que damos y que toma Luis Tudanca los tomamos por convicción. Bien es cierto que nuestra agenda y nuestros tiempos eran otros, pero los acontecimientos no los elegimos; las condiciones que se dan derivadas por sucesos en otro sitios tampoco las escogemos. Podría haber derivado en que en nuestra tierra hubiera habido un adelanto electoral, como ocurrió en Madrid. Luis Tudanca es un líder que ha demostrado capacidad de liderazgo y autonomía suficiente dentro del PSOE para tomar sus decisiones.

¿Usted cree que había indicios de que aquí se iban a convocar elecciones?

Hemos visto lo sucedido en Madrid y es un riesgo cierto que se podría haber producido en Castilla y León. No estoy haciendo ninguna entelequia sobre algo que no haya ocurrido en otra Comunidad.

En todo caso, en unas eventuales elecciones el PSOE podría haber incrementado el apoyo de los ciudadanos y formar otro gobierno.

Una opción legítima, democrática y constitucional es la moción de censura, que viene recogida en el artículo 36 del Estatuto de Autonomía. Es lo que ha hecho el PSOE.

Si fracasa, ¿cree que Tudanca podría encabezar de nuevo las listas del PSOE para optar a la presidencia de la Junta?

Ser valiente y honesto con tus principios y con la gente a la que representas nunca es un fracaso para un socialista. Esa actitud y esa coherencia se premia en el PSOE.

Hay más socialistas que ansían la proyección de Tudanca, empezando por el alcalde de Valladolid.

(La entrevista completa, en la edición dominical de Diario de Burgos)