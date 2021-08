Guerra abierta entre Marañón y los hosteleros por el Cidiano

La polémica está servida.Si en la jornada del jueves fue la Federación Provincial de Hostelería la que anunció su renuncia a organizar elFin de Semana Cidiano junto con Promueve (sociedad municipal de promoción turística), ayer viernes el presidente de la misma, Vicente Marañón, cargó duramente contra el sector. El también vicealcalde criticó la actitud «decepcionante y mezquina» que a su juicio ha tenido la entidad en los últimos meses y la responsabilizó de que no se vaya a organizar la cita como estaba prevista en un primer momento.

ExplicóMarañón que la cesión temporal de uso de la marca, propiedad de una empresa, se dilató durante más de medio año, lo que precipitó un cambio de planes y la toma de alternativas.«Cuando nos llegó la justificación era una foto de un documento en el que no se veía quién lo firmaba, por cuánto tiempo, qué más cláusulas tenía... un desastre y una forma de trabajar no compatible con un ayuntamiento como el de Burgos», indicó. Es por ello que activó el conocido como planB, es decir, destinar los 70.000 euros no al patrocinio de los actos, sino a la organización a través de un encargo a una compañía especializada del evento.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)