"Fabricar barricas es un oficio con mucha investigación"

Mercedes Calvo se ocupa de visitar en persona los robledales de los que después sale la madera con la que dan forma a toneles y barricas. Lo hace siempre que puede. Así lo aprendió de su bisabuelo y su abuelo. Una vez dado este paso, y tras comprobar que sean bosques sostenibles, sus aserraderos de confianza le preparan las duelas, es decir, las tablas que sirven para elaborar una barrica. En su caso, suelen ser de cinco centímetros. Todo a medida. Al fin y al cabo, se trata de un proceso artesanal como pocos en la actualidad que también esconde mucha investigación. Porque, como recalca la gerente de la Tonelería Duero, de la calidad de la barrica dependerá la calidad del vino.

"Tienes que estar constantemente investigando. Yo he desarrollado mis propias enzimas", explica. Así las cosas, desde que se corta la madera hasta que se fabrica el tonel pueden pasar cinco años. "Hacemos un proceso de secado, que suele ser de dos años mínimo en el exterior. Y, después, otro de curado en nuestras instalaciones, situadas junto al río Duero", detalla. Duelas que, por cierto, llegan de aserraderos ubicados en Burgos, Cantabria, Galicia y Asturias, aunque también desde Norteamérica, Francia y Hungría.

Una vez que la madera ha eliminado el exceso de taninos, llega el momento de que entre en la nave. "La fabricación de un tonel se compone de unos 60 procesos: tienes que seleccionar, dar una forma arriba, otra en la parte de abajo, juntarlo, transformarlo de dos a tres dimensiones, poner los aros, hacer la testa, elaborar los fondos con piezas ensambladas una a una sin cola, volver a colocarlo, se vuelve a lijar todo...", enumera.

Todo ello dentro de una apuesta por los productos de cercanía y calidad. Cercanía para dar notoriedad al entorno. "Si a mi entorno le va bien, a mí también. Es la forma de lograr una economía sostenible". Y calidad porque, como define Calvo, "no somos una fábrica de churros, somos una fábrica artesana de barricas top". En este sentido, recalca que las bodegas que emplean sus toneles "consiguen un enriquecimiento interesante año a año. Son maderas nobles, a las que vas educando para que den un resultado óptimo".

Hoy sus barricas, desde tres litros hasta 500, se distribuyen en Perú, Colombia, Guatemala, así como en Rusia y Taiwán. También quieren llegar a México, algo que quedó "diluido por la pandemia".

A nivel nacional, denominaciones como Ribeira Sacra, Cebreros, Rías Baixas, Sierra de Salamanca y otras tantas en Cataluña y Andalucía apuestan por los toneles arandinos. No tanto en la propia Ribera del Duero. "Nadie es profeta en su tierra. Sorprende, pero también hay que decir que vamos ganando mercado poco a poco", sostiene Calvo.

En los dos últimos años, de las instalaciones de Tonelería Duero, con alrededor de 6.000 metros cuadrados, han pasado unas 10.000 barricas "ya sea hechas nuevas, para reparaciones o para decorar", apunta Calvo. Todas de roble. Todas elaboradas a mano por los ocho trabajadores que forman su plantilla.

De hecho, llevan un tiempo buscando a dos toneleros profesionales, pero asegura que "no es fácil" ya que no existe una Formación Profesional: "Es una batalla constante, cuesta mucho encontrar este tipo de perfiles. El problema es que formamos a la gente y a los pocos meses se dan cuenta de que esto no es lo suyo".

Pero no todo es vino. En las barricas de la Tonelería también descansan algunos rones, entre ellos, uno que viaja por el Caribe y después se envasa en Holanda.