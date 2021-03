Los duendes andan sueltos por Huerta de Rey

Anda revuelto el personal en Huerta de Rey, es tema de conversación cuando se juntan los vecinos y vecinas, pero nadie suelta prenda, aunque todos o casi todos tienen en la cabeza quien o quienes están detrás de esta singular decoración en elementos de la naturaleza situados en distintos espacios de la localidad. Y es que desde hace unos días, algunos árboles en parques o junto a edificios representativos aparecen revestidos de ganchillo, en algunos casos haciendo una ‘bufanda’ que cubre el tronco, o colocado otras figuras de ganchillo con pompones y plumas o como si fueran farolillos. El caso es que el pueblo es un auténtico mosaico de colorido, no exento de reivindicación en algún caso, ya que en una de las creaciones que rodea un árbol junto al centro de salud se hace mención a la sanidad rural, en lo que se entiende como una denuncia de la situación que vive el medio rural desde hace tiempo y acrecentado aún más por la pandemia.

El alcalde, José Antonio Cámara, dice no tener ni idea de quién puede aprovechar la noche para decorar el pueblo y sorprender de esta manera a los vecinos, porque que es de noche o al amanecer, no cabe duda alguna. Algo más atinada parece estar la concejal Ana García Carazo, que tiene algún sospechoso/a y apunta que aunque hay mujeres de edad avanzada que hacen ganchillo en el pueblo, estas piezas en concreto, pueden llevar la firma de alguien más joven, «porque son más tipo vintage» y «como cogidas de internet», añade. En todo caso, si ella tiene candidata o candidatas no suelta nombres en voz alta, como amplificando un misterio que las propias protagonistas alimentan al no desvelar su identidad. Pero sí cree la concejala que debe ser más de una persona, al menos la que se encargue de colocar esos adornos, y que lo hacen con cierta prisa, porque en vez de coserlas las cogen a los árboles con bridas.

La concejala reconoce que meses atrás, en el seno del propio Ayuntamiento, se habló de un proyecto similar, aprovechando que la pandemia obliga a los vecinos a permanecer más tiempo en casa; se mencionó que fuera cada una de las peñas del pueblo quien se encargara de un árbol y trabajar sobre él algún tipo de creaciones, «pero se habló en petit comité», dice. Por eso ahora se ha sorprendido y no sabe si es casualidad o no. Aunque también reconoce que la iniciativa ha surgido en otros lugares del país y que no es difícil a través de las redes sociales conocerla, por lo que alguien del pueblo ha podido decidir copiar el ejemplo y plasmarlo en Huerta de Rey.

Por otra parte, además de la curiosidad que ha despertado entre el vecindario, el proyecto ha servido para sacar a los niños del colegio rural agrupado (CRA) La Demanda y llevarlos a hacer un recorrido por los lugares adornados, y mientras los más pequeños se quedaban en los emplazamientos más cercanos, los mayores también se han desplazado a las zonas más alejados del centro urbano.

En concreto, los lugares donde se han colocado estas instalaciones son la Fuente de la Salud, lugar emblemático porque es el inicio de la vía ferrata y del sendero de los pinares; también junto al centro de salud, con ese mensaje reivindicativo de la sanidad rural; junto a la iglesia; en las piscinas viejas y en el paraje conocido como Las Navas, un área recreativa en la carretera a Doña Santos.

Lo cierto es que el proyecto está siendo muy comentado y los vecinos de Huerta de Rey se alegran de una iniciativa que sirve para dar colorido a la villa. «Mejor esto que no pintadas en las paredes», exclaman algunos residentes en el pueblo.