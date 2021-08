"No puede empezar la liga ACB si el aforo no es del 90%"

Félix Sancho, presidente del Hereda San Pablo, no se mordió ayer la lengua a la hora de hablar de la última medida sobre el control del aforo en los estadios. El máximo mandatario azulón, que acompañó a los jugadores en el primer día de la pretemporada, fue claro y tajante al expresar su posición y la del club sobre la limitación del 30%:«Soy de la opinión que bajo ningún concepto puede empezar la liga si el aforo no es de un mínimo del 90%. Si no se puede, que paren la competición».

La medida anunciada esta misma semana por el Gobierno será revisada a finales de agosto, aunque parece complicado que se abra tanto la mano como para llegar al 90% el 18 de septiembre, día en el que está previsto el inicio de la Liga Endesa. De ahí, la preocupación de la directiva, que ha visto cómo su equipo lleva compitiendo sin público desde marzo de 2020 y, en el caso de prolongarse este escenario, la situación sería prácticamente insostenible. «Nos arruinan», sentenció.

