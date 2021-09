El transporte pide "fijar unos precios máximos" del gasóleo

El del transporte quizá sea el sector más dependiente de los distintos vaivenes del mercado. Cualquier imprevisto, por mínimo que sea, tiene efectos sobre él. Si hay escasez de materias primas, el negocio cae, como es lógico. Si hay crisis en el sector del automóvil, su actividad desciende, porque hay menos coches que trasladar desde las factorías a los concesionarios. Si suben los combustibles, pues también es de las principales víctimas. Así que últimamente no ganan para disgustos. El alza del precio de los carburantes, y del gasóleo en especial -se sitúa en la actualidad en 1,27 euros de media en Castilla y León- constituye la última piedra en el camino que han de salvar empresas y autónomos en estos momentos.

El presidente de Asebutra, la patronal burgalesa que defiende los intereses de estos profesionales, confiesa que el incremento del coste del gasoil «está haciendo mucho daño» al sector, porque se trata, además, de una escalada «cuyas causas» se les escapan, «porque hay 20.000 factores». «Cuando no es la crisis de Afganistán, se trata del atasco en el canal de Suez», lamenta José Luis Olivella.

En estos momentos, el incremento del precio de los combustibles ha hecho que los costes de los transportistas «suban entre un 15% y un 20% de repente, de la noche a la mañana», con lo que la cuenta de resultados de empresas y de autónomos «se resiente». Además, el sector se topa con el problema de que no puede repercutir el aumento a sus clientes. Por varias razones. La primera, «debido a que muchos contratos se hacen a precio fijo y por un año, con lo que no se puede modificar». «Y, segundo, porque no les podemos marear por los vaivenes de los carburantes», afirma el presidente de las empresas burgalesas.

Para terminar con la escalada, Olivella propone la receta de «fijar unos precios máximos», porque no solo los transportistas dependen de los combustibles fósiles, «muchos otros sectores también». «Tenemos una dependencia clara de la energía, pero para poder competir no podemos pagar estos precios; si hay una escalada habrá que bajar al menos la parte impositiva, que es muy elevada», sostiene. Como siempre se han enfrentado a numerosas dificultades, y más en los últimos tiempos, Olivella se resigna y no es del todo pesimista. «Aguantaremos, como siempre», afirma.

Entre las preocupaciones del colectivo también asoman otras como «el pago por utilización de infraestructuras, la implantación de las 44T, el régimen actual del gasóleo profesional, el pago pendiente del céntimo sanitario y el fraude de las empresas buzón», que pueden «agravar la crisis del sector a corto plazo».

Desde el pasado 9 de mayo no hay restricciones a la movilidad. El decaimiento del estado de alarma vino acompañado del regreso de la libertad de circulación entre comunidades autónomas, lo que ha motivado un incremento del consumo de carburantes. En los seis primeros meses del 2021, las estaciones de servicio de la provincia de Burgos han distribuido un 15% más de toneladas de diésel (gasóleo A) y un 34% más de gasolina 95 en comparación con ese mismo periodo de 2020. Ya sin toque de queda y restricciones de movilidad, los burgaleses empezaron a coger el coche y desplazarse más, lo que se nota en los consumos. El carburante que más impulso ha dado en comparación con el 2020 es la gasolina: en el primer semestre se han distribuido 16.010 toneladas, 4.088 más que hace un año.