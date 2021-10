El PP espera que al menos XAV apoye el techo de gasto

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, se mostró hoy optimista en contar al menos con el apoyo de Por Ávila (XAV) para aprobar el límite de gasto no financiero en el próximo pleno de la Cámara, mientras que PSOE y Podemos consideraron que es insuficiente y poco ambicioso para la recuperación económica y social de la Comunidad.

"Se dialoga en un ambiente muy bueno y hay posibilidades de acuerdo muy altas", manifestó De la Hoz en respuesta a sí cuentan ya con los apoyos para aprobar el techo de gasto en el pleno de las Cortes, si bien agradeció expresamente "la disposición" de Por Ávila, afirmó que les gustaría "hablar con todos" y lamentó que otros grupos no hayan atendido la invitación al diálogo tanto del presidente de la Junta como del consejero de Economía y Hacienda.

En declaraciones al término de la Junta de Portavoces, que ordenó el próximo pleno en cuyo orden del día figura el conocido como techo de gasto, base de los próximos presupuestos, tanto Raúl de la Hoz (PP) como David Castaño (Cs) coincidieron en manifestar que es "prudente, coherente y realista" con las previsiones macroecómicas.

Además, en línea con lo expresado ayer por el titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, respondieron que no cree más que el 5,84 por ciento, hasta los 11.621 millones, por la ausencia del fondo covid, el "injusto" modelo de financiación y el límite del 0,6 por ciento de déficit. "No vamos a subir impuestos en Castilla y León", zanjó De la Hoz, como vía para aumentar los ingresos.

El portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos), anunció el voto en contra al considerar que no son los recursos que necesita Castilla y León para la recuperación económica y social y estimar que es "poco ambicioso" para realizar políticas expansivas que garanticen la calidad de los servicios públicos, la reindustrialización y un cambio de modelo productivo.

La socialista Patricia Gómez, sin precisar el sentido del voto de su grupo, manifestó que no están de acuerdo con el proyecto de la Junta y sostuvo que no avanza en unos presupuestos, como los estatales, para "no dejar a nadie atrás".

Por su parte, Castaño recordó a PSOE y Podemos, socios en el Gobierno central, que contar con más recursos corresponde al Ejecutivo de Sánchez y subrayó que con el fondo covid y un límite de déficit mayor podrían haber contado con 600 millones más en el techo de gasto para atender necesidades extraordinarias por la pandemia. "Quien pide más gasto, luego nos critica por el incremento de la deuda, es incoherente", resumió.

El portavoz popular subrayó que el pago de los 190 millones que se adeudan de la liquidación del IVA de 2017, recogidos en los presupuestos estatales y que se incluirán como ingreso en los próximos autonómicos, "no se debe a la gracia divina del señor Sánchez, sino a una sentencia que obliga a su pago". De esa manera, respondió al delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, que ayer apeló a ese pago como un argumento para que el Grupo Popular en el Congreso vote a favor de las cuentas estatales.