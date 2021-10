Contreras se opone al enésimo intento de instalar una granja

No es la primera vez que los vecinos de Barbadillo del Mercado conocen del interés por instalar una granja porcina en su término municipal, aunque en esta ocasión cuentan con sus vecinos de Contreras como aliados para oponerse a un proyecto que consideran amenaza el entorno del Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla y la calidad de sus aguas.

El empresario Ladislao de Miguel vuelve a probar con una nueva ubicación, en una parcela más grande cerca del río Pedroso. Se trata del mismo promotor que en 2016 solicitó ante la Junta de Castilla y León la declaración de impacto ambiental para criar en unas naves 4.744 plazas de cerdos de cebo. Más de 300 personas firmaron en contra y varios particulares, así como el Ayuntamiento y la Sociedad de Pescadores Valle del Pedroso presentaron alegaciones. Finalmente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente informó negativamente sobre el proyecto, por considerar que el uso ganadero previsto en el suelo no urbanizable en el que se proyectaba la macrogranja no era compatible con el ordenamiento urbanístico local, por lo que no cabe la posibilidad de realizar construcciones asociadas al mismo.

Un año después, el ganadero lo volvió a intentar en emplazamientos diferentes y con unas dimensiones inferiores (con menos de 2.500 animales le corresponde al Ayuntamiento conceder la licencia ambiental, sin pasar por la Junta), sin éxito. El alcalde de Barbadillo del Mercado, José Antonio Sancho, confirma que ahora ha solicitado licencia ambiental y de obras para un nuevo proyecto en otra ubicación, por lo que han solicitado un informe jurídico y otro técnico.

«Las normas urbanísticas de Barbadillo no permiten construcciones para uso ganadero», recuerda Sancho, que espera el dictamen de los profesionales (...).

