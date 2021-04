Igea reitera que "no es posible elegir vacuna"

La incidencia acumulada en Castilla y León "se mantiene estable" en los últimos días, con 93 y 196 casos por cada 100.000 habitantes a 7 y 14 días. "No ha comenzado un descenso claro", ha reconocido Francisco Igea, que sin embargo ha subrayado que en Castilla y León "estamos muy satisfechos" de la campaña de vacunación tras superar el millón de dosis administradas. "Más del 35% de la población ya ha recibido, al menos, una dosis y más del 15% habrá recibido hoy la pauta completa", ha indicado el vicepresidente de la Junta.

Respecto a la finalización del estado de alarma el 9 de mayo, Igea ha asegurado que la Junta está trabajando en ese posible escenario, pero "es el momento de que el Gobierno tome su decisión" porque "gestionar la pandemia es una obligación del Gobierno de la nación".

"Nosotros asumiremos nuestra responsabilidad, pero el Gobierno está paralizado porque estamos en campaña electoral y tiene temor a que sus decisiones influyan en los resultados", lamenta el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, que ha transmitido su "precupación" por la evolución de la transmisión del coronavirus si no se puede mantener el confinamiento perimetral por regiones debido, principalmente, a la incidencia acumulada de las comunidades autónomas que "circundan" Castilla y León.

"Trabajamos en la campaña de vacunación para alcanzar el mayor porcentaje de inmunizados por si la irresponsabilidad del Gobierno elimina esta restricción", ha subrayado Francisco Igea.

"No se puede elegir vacuna". Preguntado por el rechazo de algunas personas a inocularse la vacuna de Janssen, el vicepresidente de la Junta ha insistido en que en Castilla y León "no se puede elegir vacuna y además no hay razón para que alguna sea rechazada. Todas las vacunas son seguras y han pasado todos los controles", ha defendido. En ese sentido, Igea recomienda a todo el mundo "que vaya a vacunarse con tranquilidad" y ha aplaudido que "prácticamente no hay rechazo a la vacunación" y que "la gente está acudiendo con muchísima confianza".