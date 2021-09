Casas de ensueño al alcance de pocos

¿Ha soñado en alguna ocasión con vivir en un espectacular chalet, palacio o castillo sin salir de Burgos? Pues quien pueda permitirse vivir por todo lo alto, sin preocupaciones por el dinero, regalos carísimos, vacaciones de ensueño y, en definitiva, con un día a día envidiable seguro que también desea conocer las casas más lujosas que se encuentran repartidas por la provincia. Amasar una gran fortuna es requisito necesario para conseguir una de las once exclusivas propiedades que superan el millón de euros y que actualmente están en venta. La mayoría de los mortales deberán conformarse con ver las fotos de este reportaje, sus descripciones y seguir soñando con alojarse allí, pero quizás alguien se anima a darse un gran capricho...

El primer lugar del ranking lo ocupa un imponente castillo del siglo XIV que se ubica en pleno Valle de Mena, en el municipio de Lezana, y que se puede conseguir por 2.350.000 euros. Se encuentra en una finca de 22.000 metros cuadrados con pradera, frutales, riachuelo, bosque y gran estanque, con una superficie construida de 600 metros cuadrados y 100 metros cuadrados de terraza en cubierta. En 2010 pasó a ser habitable y se considera como uno de los castillos más interesantes y mejor conservados de Castilla y León. Ha pasado a ser BIC de carácter singular y posee los últimos avances constructivos. Cuenta con cinco habitaciones, ocho baños, biblioteca, comedor, salones, cocina, garaje y piscina climatizada. Perfecto para sentirse como un auténtico rey.

La lista sigue con otro castillo que cuesta 2.200.000 euros y se sitúa en Sotopalacios. El exclusivo palacio del Cid pertenece al siglo IX y se reedificó en el XIV. En él habitaron familias nobles como los Padilla y Duques de Medinaceli, y ahora se utiliza como vivienda. Se encuentra en una parcela de 15.193 metros cuadrados, con 3.019 construidos. Tiene siete habitaciones, siete baños y el cuerpo principal se divide en tres plantas, mientras las dos torres gemelas tienen cuatro plantas. Tampoco le falta detalle y se puede disfrutar de estas instalaciones de forma inmediata.

Hasta un 73% de casas que superan el millón de euros se ubican en Málaga, Baleares, Madrid y Barcelona, y aunque las de Burgos suponen un 0% si se tiene en cuenta las que hay en todo el país (más de 36.000 viviendas de lujo) no quiere decir eso que aquí no exista la posibilidad de realizar un buen desembolso, como explican desde Idealista. Lo que resulta imposible por estas tierras es localizar una de las denominadas viviendas de ultralujo, es decir, aquellas que superan los tres millones de euros. Y los castillos de Lezana y Sotopalacios son los únicos que superan los dos millones, a partir de ahí ya baja el precio.

Por 1.890.000 euros se tiene la posibilidad de adquirir otro castillo en Merindad de Montija, un conjunto histórico compuesto por torre, palacio, capilla, patios y terrenos. Tiene aproximadamente una superficie construida de 1.670 metros cuadrados, mientras que la torre del siglo XVI cuenta con cuatro plantas y una superficie construida de 414 metros cuadrados y el palacio del siglo XVIII, con tres plantas y 1.255 metros cuadrados. Destaca especialmente la planta baja, ocupada por una capilla cubierta por bóveda de crucería con la cruz de Calatrava en la nave central. Tiene once suites con decoración rústica, once baños, restaurante con capacidad para 60 comensales, bar-cafetería, salones de reuniones y una amplia terraza.

En Lerma se ubica una exclusiva finca de recreo con caserío y 120 hectáreas de terreno agrícola valorada en 1.790.000 euros. Esta propiedad cuenta con varias construcciones de estilo castellano a su vez rodeadas de un jardín de 3.000 metros cuadrados. El caserón cuenta con 1.600 metros cuadrados construidos y, además, tiene piscina, vestuarios, pista de tenis, pista de pádel y alguna bonita sorpresa más. Y en Lezana también se halla por 1.750.000 euros una casa o chalet independiente, con 600 metros cuadrados construidos, seis habitaciones, nueve baños y un terreno de 20.000 metros cuadrados para aprovechar como se desee.

Por algo menos de dinero, aunque tampoco mucho, se puede adquirir una magnífica casa en Merindad de Valdivielso, en Merindades. Hablamos en este caso de una torre del siglo XVII compuesta por cinco plantas, donde cada una de ellas es un apartamento con habitaciones, baños con jacuzzi, cocina... y zonas comunes como un salón con chimenea en la planta baja o el patio con fuente incluida. En estos momentos funciona como negocio de turismo rural, aunque se puede comprar por 1.500.000 euros.

Pero no solo por la provincia anda el lujo, también en la capital se pueden comprar algunas casas que superan el millón. Concretamente, 1.390.000 euros cuesta adquirir un impresionante chalet individual en la calle Mecerreyes con una superficie construida de 550 metros cuadrados construidos. En la planta sótano cuenta con merendero, cocina, salón, trastero, bodega, aseo y garaje para varios coches y en la planta principal llama la atención el salón de 42 metros cuadrados aproximadamente, además de la cocina y el baño. En las otras dos plantas están las seis habitaciones. A eso hay que añadir un espectacular jardín de 200 metros cuadrados. También en la zona de la Castellana, por 1.360.000 euros, está a la venta un chalet de construcción reciente de 472 metros cuadrados que incluye seis dormitorios, cuatro baños, garaje para dos coches, jardín privado y bodega acondicionada. Y siguiendo por la zona, en la calle Luis Rodríguez Arango, por 1.280.000 euros se puede obtener otra casa de 578 metros cuadrados que dispone de seis dormitorios, cinco baños, tres terrazas, ático acondicionado, merendero, garaje para cinco coches y un cuidado jardín.

Para cerrar esta lujosa lista nos encontramos dos propiedades, con características muy diferentes pero un precio similar. La primera de ellas está en venta por 1.025.000 euros y se trata de una casa en la calle de la Botica, en Peñaranda de Duero. El denominado refugio de Don Miguel se sitúa junto a la botica más antigua de España. Tiene cuatro plantas y 750 metros construidos, once habitaciones y doce baños. La segunda de ellas, y que cierra así el ‘top’ de viviendas que superan el millón en Burgos, es una finca rústica de 24.750 metros cuadrados en la carretera de la Cartuja, de los que 8.000 son de regadío y el resto secano, con 1.125 metros cuadrados para construir en su mayor parte ahora derruidos por un incendio.

El abanico de opciones aumenta considerablemente a medida que el coste baja unos euros, pero de las más de 36.000 que se encuentran por encima del millón a lo largo de todo el país también hay unas cuantas como hemos visto que se pueden encontrar en nuestra provincia. Quien quiera grandes lujos y pasar horas rodeado de entornos impresionantes ya sabe que aquí lo encontrará. Solo falta saber quienes serán los afortunados que podrán realizar una inversión tan importante.