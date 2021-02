Récord de visitas en Poza con la ruta de almendros en flor

La inauguración de la ruta de los almendros en flor de Poza de la Sal ha dejado las mejores cifras de visitantes del último año, superando incluso a las de verano. Fuentes encargadas de gestionar los recursos turísticos de la villa aseguran que el sábado se acercaron hasta la Oficina de Turismo cerca de 200 personas interesadas en observar el fenómeno natural. La mayoría de los visitantes aprovecharon también la jornada para conocer el resto de atracciones de la villa, como las salinas o el casco histórico.

Las previsiones meteorológicas de los próximos días anuncian suaves temperaturas y jornadas soleadas, por lo que la floración podrá contemplarse en su máximo esplendor hasta pasado el fin de semana. El itinerario, de cuatro kilómetros y dirigido a todos los miembros de la familia por su fácil recorrido, ha resultado todo un éxito y tanto los vecinos como los visitantes han quedado satisfechos del trabajo realizado por el servicio de turismo del municipio.

«Que la ruta esté colgada en Wikiloc favorece su promoción», expone uno de los promotores del paseo. «Algunas personas han acudido a nosotros porque no encontraban bien el punto de salida pero, una vez explicado, no surgen despistes ya que el recorrido es circular y no hay pérdida», añade.

La pandemia ha impedido que los carteles con la señalización lleguen a tiempo pero de cara al 2022 estarán listos. «El objetivo de este año era dar a conocer el proceso de la floración de los almendros de Poza, y creo que lo hemos conseguido. Estamos muy contentos de que un solo día en febrero hayamos recibido más visitantes que un 15 de agosto», recalcan desde la oficina de turismo.