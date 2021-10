Zan Tabak, entrenador del Hereda San Pablo, ha avisado a su plantilla de que no hay lugar para la relajación en la visita del Valencia Basket. Pese a llevar cuatro victorias seguidas, el técnico croata destacó el gran potencial de su rival de mañana y dijo que su necesitará jugar al máximo nivel para sacar algo positivo: "Hay una línea muy fina entre confianza y relajación. En nuestro de caso, se tratar de seguir mejorando y no bajar la guardia. El Valencia tiene una de las cuatro mejores plantillas de la liga. El respeto es máximo y quiero transmitir esa alerta a mis jugadores". Además, aseguró que no se fiará de las bajas de los pupilos de Peñarroya hasta que no les veas sobre el parqué del Coliseum: "Hasta que no vea aquí a los jugadores que van a salir, yo no me fío. Esto me lo ha enseñado la experiencia como jugador y entrenador. Nos preparamos como si fueran a venir todos".