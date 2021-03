El mercado de antigüedades abrirá en abril en el Empecinado

El mercadillo de antigüedades o de productos de segunda mano reabrirá en abril pero no lo hará en la plaza de España sino en la zona central del paseo del Empecinado, según el acuerdo alcanzado entre la concejala de Comercio, Rosa Niño, y los anticuarios.

Cabe recordar que el Ayuntamiento suspendió este mercadillo el 18 de septiembre del año pasado, «de forma excepcional y temporal» debido a informes negativos de la Policía sobre incumplimiento de medidas sanitarias y desde entonces no ha vuelto a celebrarse.

La nueva ubicación, que fue planteada por los propios vendedores, cuenta con todos los informes favorables del área de Comercio, Policía Local y Bomberos. La concejala del área afirmó que se han descartado otros emplazamientos al no cumplir con los requisitos aunque no quiso detallarlo. El lugar elegido cuenta con espacio para instalar 30 puestos. Los vendedores dispondrán de cinco metros en lugar de los tres actuales y deberán colocar el género sobre mesas y no en el suelo como hacían algunos de ellos.

También se les exigirá tener una extintor y gel hidroalcohólico, así como guardar las distancias de seguridad. El recinto estará vallado como en el caso del de los productores hortofructícolas en las traseras de Las Torres. Personal del área de Comercio controlará las entradas y las salidas del recinto y se establecerá un horario de carga y descarga.

Los vendedores que quieran instalarse tendrán que presentar una solicitud que deberá ir acompañada de fotografías de los productos que se pondrán a la venta y de una memoria para lograr la concesión, que será anual. La concejala explicó que no se permitirá la venta de productos de «desecho» que se vendían en el suelo. «Queremos dignificar este mercado y seguiremos trabajando en ello. Les hemos ofrecido el nuevo emplazamiento cuando hemos tenido todos los informes favorables».

La idea de la Concejalía de Comercio es seguir trabajando con el colectivo para a medio plazo instalar toldos de los mismos colores para dar una imagen unitaria. «Tenemos que mejorar este mercado», indicó Niño.

El Ayuntamiento mantendrá la tasa que les cobra y no descarta conseguir alguna ayuda para ellos, dado que no han podido llevar a cabo su actividad durante estos meses. Solo podrán estar al frente del puesto la personas que haya solicitado la licencia para evitar alguna que otra picaresca.

Vendedores, satisfechos. El colectivo de coleccionistas y anticuarios que habitualmente se instalaba en la plaza de España mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el área de Comercio. Su portavoz, Toño Gallego, celebró que ambas partes hayan encontrado un punto de encuentro para que este colectivo pueda seguir ejerciendo su actividad. «Solo hemos trabajado cuatro domingos en un año pero preferimos esperar y aumentar la calidad del mercado», señaló.

Gallego agradeció el «esfuerzo» realizado por la concejala Rosa Niño para llegar a un acuerdo. «Hasta que no ha tenido un emplazamiento con todos los informes favorables no ha parado. No nos ha prometido nada sino que nos ha ofrecido realidades, además quiere trabajar a corto plazo para mejorar la calidad y hacer este mercado más atractivo y que vengan compradores que antes no venían».