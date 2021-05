Críticas por el mal estado de los parques de Briviesca

Con la llegada del buen tiempo y con una bajada importante de la incidencia acumulada de casos de coronavirus en Briviesca en 14 días (151 por cada 100.000 habitantes), los parques y las zonas infantiles de la ciudad vuelven a cobrar vida. No obstante, los padres de la capital burebana se encuentran muy descontentos con el «escaso» mantenimiento y falta de limpieza de los tres espacios de ocio al aire libre por parte del personal municipal, y solicitan al Ayuntamiento que tome medidas para evitar que los daños, ya ocasionados en algunos pequeños, se incrementen.

Los calificativos que más se repiten entre los corrillos de los adultos son «peligrosos, sucios, destrozados, insuficientes para tantos críos, astillados o suelos destrozados». Las quejas coinciden pero también las opiniones favorables sobre la distribución de los espacios. «Tenemos el trenecito de la Epitafia, que no es un parque como tal pero los chiquitines se entretienen mucho, el del Paseo de la Taconera y el de la Florida. Están bien repartidos en la ciudad», declara Raquel, una briviescana que ha regresado al municipio con su familia hace un mes.

Sin embargo, durante los treinta y pocos días en los que lleva en la ciudad su hijo de dos años ya ha sufrido las consecuencias de la falta del cuidado de los columpios. «Hace unos días se astilló entero, manos y rodillas, mientras jugaba en el parque de la Epitafia. Se quejó del dolor en casa y con mucha paciencia tuve que quitar con pinzas las maderas incrustadas en la piel». En el mismo emplazamiento, el sobrino de Beatriz se cortó un dedo con unos tornillos que estaban sueltos. «Avisamos al Consistorio de lo sucedido y nos comunicaron que ya se habían quitado. La sorpresa nos la llevamos cuando vimos que efectivamente habían retirado las tuercas oxidadas pero no se habían molestado en tirarlas a la basura… ¡las habían dejado en el suelo!», expresa con incredulidad la joven.

Basura acumulada en un bloque de juegos. - Foto: S.F.L.

En el paseo de la Taconera se encuentra el módulo de juegos «más nuevo y el que mejor estado conserva». Aún así, «necesita ya alguna capa de barniz», declara Juan, que considera que la oferta en esta zona «se queda corta para la cantidad de niños que hay en la ciudad y que a nada que cuatro la utilicen el resto se queda sin hueco».

Ese problema no afecta al parque más grande de la capital burebana, La Florida, frecuentado por generaciones de bebés, niños, adolescentes y no tan pequeños para divertirse. Pero el exceso de la utilidad más allá de lo meramente necesario hace que algunas de las cadenas que sujetan los columpios están sueltas, las maderas están desgastadas, movidas y con los tornillos a la vista y oxidados y también hay mobiliario en un estado impropio para ser utilizado por niños. «Por no hablar de la porquería que acumula el interior de los bloques que imitan a casitas en miniatura. Mi hija tiene este juego vetado», expone María del Carmen. «Directamente la prohibo que se suba porque el suelo está lleno de pipas, colillas de cigarros y porros, restos de botellón y papelinas. Lo que aquí se amontona no lo trae el aire. Los políticos nos recuerdan a diario la importancia de tener una higiene y de desinfectar las zonas comunes pero en los parques de esta ciudad no se aprecia», aclara.

Igualmente, los afectados recuerdan al Consistorio que la fuente grande lleva años utilizándose a modo de «vertedero». Ante el alud de reproches, fuentes municipales declaran que próximamente se pondrán en marcha para arreglar los desperfectos. «Es preferible cerrar unos días las zonas de ocio para que actúen que dejarlas como están», manifiesta otro padre.