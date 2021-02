Adeva: «Nuestro éxito se basa en el trabajo y la constancia»

Jornada especial para el máximo artillero de la Gimnástica Segoviana Fran Adeva (diez dianas en lo que va de liga). El delantero talaverano regresará este domingo con el equipo de la ciudad del acueducto al que fue su hogar deportivo la pasada campaña, El Montecillo. Lo hará además ilusionado por reencontrarse con viejos compañeros y amigos. Un hecho éste, que ha desgranado para DB analizando, de paso, cómo está siendo también su nueva experiencia a orillas del Eresma.

Partido especial el domingo para usted...

Pues sí. Para mí siempre es especial volver a El Montecillo. Aranda al final ha sido una época en la que he pasado mucho tiempo de mi vida y seguro que cuando llegue allí recordaré los buenos momentos además de volverme a encontrar con muchos compañeros, y amigos. Seguro que será bonito y especial.

Como especial está siendo la temporada de su equipo. La Segoviana está ‘de dulce’.

Cierto. Ya desde el arranque conseguimos coger una buena dinámica, pero creo que el proyecto que había aquí en Segovia desde el inicio estaba encaminado un poco para ello. Y sí, es cierto que las cosas han ido saliendo. Aunque como siempre digo, en el fútbol influyen también muchos factores. Muchos han podido ponerse de cara, pero el principal responsable del éxito está siendo el trabajo y la constancia que ha tenido el equipo. Se han sabido aprovechar las dinámicas también. Tanto cuando hemos jugado muy bien y hemos sido superiores a los rivales, como en otros momentos en los que quizás no has firmado tu mejor día, pero aún así has conseguido sacar los partidos adelante.

Tanto que, de seguir así, podrían incluso llegar ascendidos a la segunda fase de la temporada.

La verdad que en el vestuario no nos hemos parado mucho a pensarlo, pero sí que es cierto que a medida que han ido pasando las jornadas se ha empezado a comentar. Ojalá suceda, porque eso significaría que hemos conseguido ascender de categoría. También es verdad que nos daría un poco igual cuándo llegase a suceder, pero cuanto antes es cierto que mejor. Ahora, nuestro objetivo desde el primer día ha sido siempre ganar el siguiente partido y creo que, con esa mentalidad, no nos ha ido nada mal hasta la fecha. Por eso creo que, empezar a mirar ahora más adelante de eso, sería un error.

Hablando de éxito. El de la ‘Sego’ parece venir de repetir lo que ya hizo con acierto el Zamora, reforzarte con lo mejor de tu rival...

Quizás se pueda ver un poco así. Yo cuando salí de Aranda sí que es verdad que me dio mucha pena porque estaba muy unido al club en ese sentido, pero bueno, a veces hay que tomar decisiones que para uno son complicadas o difíciles y buscar nuevos proyectos y aventuras. Aquí en Segovia apostaron por mí, me demostraron una confianza enorme desde el primer día y, al final, mirando por lo personal decidí que tenía que venir. Y así ha sido.

Hablando de Aranda precisamente, ¿cómo ve al su exequipo este año? ¿Le sorprendió el tropiezo del miércoles?

Si algo ha demostrado la Arandina estos últimos años es que, cuando peor parece que se le ponen las cosas, se levanta y sale más fuerte. Por eso creo que haber perdido esos dos puntos el miércoles les hará ser más peligrosos de cara al domingo. Saldrán con ganas y con la idea de desquitarse de esas malas sensaciones. Al margen de eso, dentro del grupo ya sabemos cómo es la Arandina. Es un rival que nunca se va a rendir. Va en su carácter. De hecho, yo personalmente los veo con muchas opciones de poder conseguir el ascenso de categoría. En lo que resta de temporada, que aún es muchísimo, conseguirán muchos muchos puntos.

El domingo, no obstante, tratará de impedirlo con sus goles. Se está dando bien el año.

Al final, y como siempre digo, los delanteros vivimos un poco de ello y es por eso por lo que se nos valora. Sí tengo que decir no se está dando mal y, aunque es verdad que a uno le gustaría siempre llevar alguno más, lo importante es que esos goles están sirviendo para poder sumar victorias, que es lo más importante.