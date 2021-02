Investigan el incendio de 2.000 toneladas de paja en Calzada

Un aparatoso incendio en una nave perteneciente a la empresa Servicios Agrícolas Polmar, de Calzada de Bureba, y en la que se guardaba paja deja al menos 200.000 euros de pérdidas. El propietario, José Luis Polo, asegura que las pesquisas apuntan a que «el fuego fue provocado» durante la noche del domingo. Las llamas, que reducirán a cenizas aproximadamente 2.000 toneladas de material, se propagaron con rapidez y, a pesar de que el pabellón se encuentra alejado del pueblo, se pudieron divisar desde cientos de metros de distancia.

Un vecino de la localidad burebana contactó sobre las 22:30 horas con el damnificado que, de inmediato, se trasladó de Briviesca -localidad en la que reside- hasta el lugar de los hechos sin poder hacer nada, más allá de ver las llamas devorando las pilas de paja hasta bien entrada la madrugada. Dotaciones del Parque de bomberos de la capital burebana se presentaron en la ubicación pasadas las 23 horas y permanecieron allí analizando la situación. «Cuando llegamos ya estaba el incendio ‘en pompa’, comprobamos que se prendió todo al mismo tiempo y no pudimos actuar, ya que nada se podía hacer por salvar la estructura y la paja», declara Jesús Losúa, responsable del parque briviescano. En prevención, retiraron algún vehículo agrícola allí estacionado para que no sufriera daño alguno. «Dada las características de este fuego, al saber que la paja no se puede apagar y que no corrían peligro las zonas aledañas, porque la nave se encuentra suficientemente apartada, no intervenimos», aclara.

