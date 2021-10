La Junta actualizará la ley contra la Violencia de Género

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apostó hoy por una "actualización completa" de la Ley de Atención integral a las Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León, una normativa en vigor en la Comunidad desde 2010, para proteger "mejor" a las víctimas. "Ni un paso atrás", afirmó el mandatario autonómico durante el acto de celebración del 35 aniversario de la asociación salmantina de lucha por los derechos de las mujeres Plaza Mayor, celebrado hoy en el Aula Salinas de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca.

Mañueco aseguró que, con el nuevo texto normativo cuya redacción, en fase de anteproyecto, ya está en manos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, "se protegerá mejor que nunca a las víctimas a la vez que se busca unir a toda la sociedad en su defensa". La nueva Ley, que cuenta con "una amplia participación social", ampliará y reforzará la protección a las víctimas, garantizando "mejor atención", de forma "inmediata, cercana e integral". Además, incluye avances jurídicos, de modo que se reconocen nuevas formas de violencia contra las que es necesario reaccionar, según explicó Fernández Mañueco.

Así, el texto legal incorpora la violencia digital, para "defender a las mujeres de las agresiones que se les puedan hacer utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación", y la violencia vicaria, para "dar respuesta a la cobardía que supone agredir a los hijos, otros familiares o allegados de la mujer". También recoge la violencia de segundo orden, para "no tolerar actuaciones contrarias a personas que apoyan a las víctimas", así como la violencia institucional, para "evitar que desde lo público se pueda obstaculizar o impedir la lucha contra la violencia".

"En Castilla y León no vamos a permitir un paso atrás", recalcó el jefe del Ejecutivo, quien llamó a actuar "todos juntos", como se demostró en los acuerdos del Diálogo Social firmados esta semana y con la participación de entidades como Plaza Mayor, que "aportan un conocimiento y experiencia valiosísimos". "Hay que estar todos unidos para trasladar, alto y claro, que no podemos consentir ni una mujer más asesinada, maltratada, humillada ni menospreciada", destacó Fernández Mañueco, quien apeló a trabajar "codo con codo" para concienciar a la sociedad, atender a las víctimas en todas sus necesidades y facilitarles la salida del círculo de la violencia.

El presidente de la Junta destacó asimismo el trabajo en estos 35 años desarrollado por la Asociación Plaza Mayor, pionera en este camino. Y, finalmente, valoró a las tres premiadas, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, Ángela Figueruelo, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, responsable del Máster y el Doctorado en estudios de género y Cristina Klimowitch, exconcejala de Familia e Igualdad de Oportunidades en el Ayuntamiento de Salamanca. "Todas vosotras sabéis muy bien que en la lucha contra la violencia de género no hay descansos. No hay pausas para la complacencia. Hay que seguir avanzando siempre, hasta que erradiquemos esta lacra", manifestó.

Derecho a tener derechos

La apertura del acto corrió a cargo de la presidenta de la asociación Plaza Mayor, Ascensión Iglesias Redondo, quien aseguró estar "profundamente emocionada" por la celebración del acto en el que se encontraban numerosas autoridades, incluida la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. "Desde su nacimiento, la asociación ha trabajado en defensa de los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. No podíamos permitir que la mitad de la población careciera de los derechos fundamentales. Empezamos en un tiempo en que la lucha era por el derecho a tener derechos. La mujer estaba sometida", recordó.

Iglesias reconoció que en los últimos años, la sociedad ha alcanzado "la igualdad jurídica", pero advirtió de que "queda un largo camino por recorrer hacia la igualdad real". "La violencia sigue enmarcada en esta sociedad patriarcal y afecta a las mujeres tanto en su papel individual como en su rol de madre. No hay una expresión de desigualdad más dolorosa que la violencia de género", destacó. La presidente de Plaza Mayor reiteró que las conquistas "han sido muchas", pero insistió en que no hay que bajar la guardia. "El ayer está pegado en nuestros talones y puede convertirse en el mañana, por lo tanto, vigilancia. Pero también orgullo por lo que hemos logrado. En nombre de las mujeres que encuentran en nuestra asociación una mano amiga, gracias", finalizó.

Trayectoria de progreso

A continuación intervino Encarnación Pérez, subdelegada del Gobierno en Salamanca, quien recordó en primer lugar que Plaza Mayor fue la primera asociación de este ámbito creada en Castilla y León. "Nos queda un camino por avanzar mientras haya una sola víctima de la violencia, o bien una mujer que sea acosada o se enfrente a la desigualdad", valoró. Pérez recordó que se acaban de celebrar los 90 años del voto femenino y que "tras el paréntesis de la Dictadura" la Constitución de 1978 supuso "un punto clave para una España de progreso". Además, mencionó las leyes impulsadas en este ámbito, como las de violencia de género, de igualdad efectiva o de interrupción voluntaria del embarazo.

"La asociación nos ha guiado en muchos momentos a la hora de organizar proyectos y ha sido todo un ejemplo de permanencia, de lucha y de adaptación a las dificultades que se iban produciendo", reconoció la subdelegada, quien también tuvo palabras para ensalzar el Pacto de Estado. "El objetivo es sensibilizar y crear un entorno favorable que respete el derecho de la mujer y para ello ha habido cuantías económicas importantes", aseguró, destacando la inversión de 40 millones de euros en España durante el año 2021, de los que Salamanca recibió 687.000 euros. "Invertir en derechos es lo mejor que podemos hacer. Un pueblo que crece y progresa es un pueblo que cuenta con la mujer. Lo contrario es un déficit democrático que no podemos permitir", sentenció.

Premios 'Meninas'

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, no faltó a la cita con la asociación Plaza Mayor y se sumó a las felicitaciones por el aniversario. "Vuestra labor, realmente encomiable, es necesaria e incluso vital", definió. Aunque aludió a los "numerosos programas" que la asociación tiene en marcha, el mandatario de La Salina quiso centrarse en la atención que prestan a las mujeres más vulnerables. "No es fácil imaginar su dolor, lo que sienten cuando en ocasiones, sin nada, cierran tras de sí la puerta de lo que debería se su hogar. Ahí, la labor de Plaza Mayor cobra todo el sentido. Y las instituciones aquí representadas tenemos que estar a la altura y no podemos fallar", manifestó.

Iglesias aseguró que "ninguna mujer en ningún punto de la provincia está desamparada". Según sus cifras, el pasado año la institución provincial, en su área de Bienestar Social atendió a 262 mujeres, también de la mano de la asociación. "Es un servicio que ofrece una salida real, efectiva y segura", matizó. Finalmente, se dirigió a la presidenta de la organización para agradecer su labor y anunciar que la Salina propone la candidatura de Plaza Mayor como a los premios Meninas. "Sería un reconocimiento absolutamente merecido porque habéis sido el salvavidas de muchas mujeres a las que habéis prestado vuestra ayuda y colaboración", finalizó.

Mujeres pioneras

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, recordó que el acto celebrado este viernes en las Escuelas Mayores de la Usal era "una fiesta" para reconocer "la valentía y la dedicación" de "mujeres pioneras que han abierto camino para muchas otras". El regidor agradeció la "colaboración estrecha y permanente" de la asociación con el Ayuntamiento salmantino. "Queremos mostrar nuestra admiración a quienes enarboláis con orgullo la bandera de los logros conseguidos en beneficio de las mujeres de esta tierra, de la capital y de la provincia", resumió Carbayo.

El alcalde recordó que durante siglos las mujeres se han tenido que enfrentar a numerosos obstáculos para que se reconozca lo que por derecho les corresponde. "Aquí no hay frenos al desarrollo personal, económico, ni político. La mujer está donde debe estar, lo que nos significa que todo el camino esté recorrido", reconoció Carbayo, especificando que hay que avanzar en aspectos como equiparación salarial la conciliación de la vida familiar y laboral. "En otros países, las mujeres siguen siendo maltratadas, masacradas, humilladas y vejadas, así que tenemos que seguir alzando la voz en su beneficio No podemos callarnos", reclamó. Finalmente, anunció que el Ayuntamiento, desde el CIAM, se encuentra trabajando en nuevos proyectos en este ámbito que serán anunciados próximamente.

Salamanca, en femenino

"Salamanca se escribe en femenino, como la Universidad o la Plaza Mayor", comenzó su discurso el rector, Ricardo Rivero, quien ejerció de anfitrión en el Aula Salinas. "En el 22 conmemoramos el doctorado 'honoris causa' de Santa Teresa y lo celebraremos como es debido, pero seguimos reconociendo las trayectorias de las mujeres que defienden sus derechos. Somos una de las universidades más decididas en el impulso a tantas mujeres que merecen nuestro reconocimiento y admiración", enunció.

Asimismo, el rector agradeció la "intensísima colaboración" de la asociación con la Universidad de Salamanca. "Los estudios de género de este centro son reconocidos en todos lados gracias al trabajo del personal universitario, pero necesitan la colaboración de asociaciones como Plaza Mayor. ¿Cuántas estudiantes han hecho prácticas en la asociación". No perdamos de vista que el reconocimiento de los derechos de la mujer es un propósito continuado y permanente y espero que podamos celebrar aniversarios como este durante mucho más tiempo", culminó.

El acto prosiguió con la entrega de las distinciones a la homenajeadas, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, Ángela Figueruelo, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, responsable del Máster y el Doctorado en estudios de género y Cristina Klimowitch, exconcejala de Familia en el Ayuntamiento de Salamanca, y finalizó con una mesa redonda sobre igualdad.