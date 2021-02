Al Procurador del Común tras un mes sin teléfono ni internet

«Siempre hemos tenido una conexión escasa pero desde enero es prácticamente inexistente. Las familias tenemos que teletrabajar y nuestros hijos que teleestudiar o si son universitarios teleexaminarse y no podemos seguir así. Hemos tenido mucha paciencia pero ya se acaba». Así resume Bárbara Pedrosa el sentir de los vecinos del barrio de Huelgas y parte de Parralillos sobre los problemas de falta de telefonía fija e internet que sufren, da igual con qué compañía tengan contratado el servicio. La situación también afecta al monasterio y a dos residencias del entorno.

Desde la Asociación de Vecinos del entorno de Huelgas-El Parral (AVEHUPA) han recogido 270 firmas con las que acompañarán una queja ante el Procurador del Común. El mismo escrito lo remitirán al Ayuntamiento y de manera individualizada instan a presentar reclamaciones ante la Oficina de Información al Consumidor (OMIC). También han traslado el problema a la concejala Dolores Ovejero y a la presidenta del Distrito Oeste, Margarita Arroyo.

El problema reside fundamentalmente en que las operadoras no realizan la inversión adecuada para llevar la fibra óptica a esta zona de la ciudad (tampoco a otras). Según explican los vecinos, ponen la excusa de que el Ayuntamiento no les concede el permiso para la instalación, un extremo que niegan desde la administración local, aunque sí les ponen una serie de condiciones al tratarse de un entorno protegido. «No nos dan ninguna solución y no vemos el fin. Necesitamos que metan la fibra óptica en las zonas que se pueda, luego si ya se levanta el pavimento y se completa será otro tema», añadió.

