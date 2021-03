La FP de soldadura tiene 0% de paro pero no cubre la demanda

Los alumnos del grado medio de soldadura y calderería de San Gabriel bien podrían ser calificados como los chicos de oro de la Formación Profesional. El ciclo cuenta con una inserción laboral prácticamente del 100%, gracias al potente sector del metal de Aranda y la Ribera del Duero. Sin embargo, cuesta cubrir las plazas. Y, si las aulas no se llenan, tampoco se satisface la demanda de las empresas.

«Nos encontramos con un problema demográfico. No es que no tengamos capacidad para formar a más personas, sí la hay. Lo que sucede es que no hay tanta gente joven, faltan jóvenes», explica Yasmina Martínez, jefa de estudios del Colegio San Gabriel, el único centro que imparte un ciclo formativo de soldadura y calderería en la comarca. En este sentido, recalca que «el problema viene de atrás y que, si todo sigue como hasta ahora, se agravará a medio plazo».

Así las cosas, el grado medio, que arrancó en el curso 2012-13, cuenta con un total de 34 alumnos, 16 en el primer curso y los otros 18 en el segundo. «Podríamos tener hasta 25 o 28 estudiantes, pero las aulas no están llenas». Y todo, subraya Martínez, «a pesar de que tenemos un 100% de inserción laboral en soldadura». De hecho, en algunas ocasiones se han encontrado en la tesitura de que algunas empresas les pedían alumnos en prácticas y ni siquiera podían cubrir esa demanda «porque la mitad se había ido de Erasmus y la otra mitad ya estaban colocados».

Entre los atractivos de la FormaciónProfesional, Martínez destaca la posibilidad de estar tres meses en una empresa, algo decisivo para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral. En el caso de los ciclos relacionados con oficios tradicionales, este aspecto cobra aún más importancia, hasta el punto de que en San Gabriel aseguran «tener alumnos que según hacen las prácticas, ya están trabajando». De hecho, poco a poco amplían el número de convenios con empresas metalúrgicas, alcanzando los 24 en la actualidad. «Antes solo teníamos convenio con firmas de Aranda y la Ribera, ahora también con algunas de Burgos», dice la jefa de estudios.

Otro paso que han dado en este sentido es recibir alumnos de fuera de la provincia, que después se quedan:«Hay una carga importante de fijación de población».

Aparte del citado grado, San Gabriel también imparte certificados de profesionalidad en colaboración con el Servicio Público de Empleo. Hace dos semanas empezaron dos cursos, de unas 600 horas de duración, que cuentan con 15 alumnos cada uno. Pero no sólo eso.Continúan dando «formación a la carta» a las empresas del sector que así se lo solicitan. «El matrimonio empresa-centro educativo es vital. Parte de la formación que impartimos es bajo demanda del tejido industrial. La colaboración es muy estrecha».

Retener a los jóvenes. En esta línea, el superior provincial de los Gabrielistas en España, Ángel Llana, insistió hace apenas unos días en una rueda de prensa en Aranda en que su centro educativo «no da abasto» para responder a la demanda de las empresas arandinas y ribereñas.

«No hay población, nos interesa retener a los jóvenes porque trabajo sí que tienen», aseguró, para acto seguido añadir:«Si las empresas no encuentran personal, se tendrían que deslocalizar con las graves consecuencias que ello supondría. Por ello, nos interesa que los jóvenes se queden».

De ahí que en San Gabriel estén volcados en retener el talento. Según Llana, se encuentran explorando diversas opciones como la firma de «algún convenio con una universidad para que reconozcan algún grado medio y los alumnos puedan acceder a estudios superiores». Tampoco descartan aumentar el número de estudiantes de su Escuela de Enología y Viticultura, en la que tienen cubiertas las 70 plazas online con población de todos los puntos de España. «Por ahí podría hacerse la ampliación de nuestra oferta educativa», destacó Llana, precisando que en estos momentos cuentan con un total de 435 alumnos en los distintos grados de FP que ofertan.