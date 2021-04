Freno a la reserva de aparcamientos para padres en colegios

El pasado 8 de febrero, el concejal de Licencias, Julio Rodríguez-Vigil, anunció en rueda de prensa un proyecto piloto con el que avanzaba su intención de reservar 27 plazas de aparcamiento en el entorno de las colegios de La Salle y Jesús María para que los padres y madres de los alumnos, a primera y última hora de la mañana, tuvieran espacio en el que parar sus coches a la entrada y salida de los niños de los centros educativos. Se trataba de una propuesta del programa electoral de Cs, refrendada por el acuerdo del Gobierno de coalición, pero de la que no se ha vuelto a tener noticia. Y no ha habido novedades al respecto ya que el alcalde, Daniel de la Rosa, ha decidido frenarla hasta que no esté más trabajada.

Por de pronto, el regidor es de la opinión que para poner en marcha una medida de este tipo, que no defiende con entusiasmo pero a la que tampoco se opone, es necesario que se emitan informes desde diversas secciones municipales (Tráfico, Movilidad, Seguridad Ciudadana...) que avalen su procedencia.

Pero junto a eso, en el PSOE no gustó tampoco que por parte de su socio de Gobierno se escogieran unos centros educativos y no otros. Y menos aún sin que existieran argumentos técnicos que mostraran la preferencia por esos colegios y no de otros.

Se dijo entonces que el coste de este proyecto piloto rondaría los 1.700 euros, que es lo que se pagaría a una empresa para que realizara la nueva señalización.

El Ayuntamiento, según se detalló, colocaría señales verticales para indicar las limitaciones de estacionamiento y en el suelo se pretendían pintar unas líneas amarillas de medio metro de longitud que se intercalarán entre las azules. El propio Rodríguez-Vigil reconocía que se había tenido que «inventar» esta fórmula, pero aseguraba también que cumplía con la normativa de tráfico.

La idea de Cs era arrancar con el entorno de La Salle y de Jesús María y si la medida tenía buena acogida extenderla a otros centros educativos de la ciudad. De momento, ni a unos ni a otros.