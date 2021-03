La falta de un sonómetro impide multar por exceso de ruido

Las deficiencias en las instalaciones de la Policía Local de Miranda protagonizan buena parte de las críticas de la plantilla, pero hay más quejas dentro del servicio. Hace más de tres meses que denunciaron que no podían multar por exceso de ruido, porque los agentes no tenían la formación necesaria. Además, en el caso de haberla recibido, en aquel momento el Ayuntamiento no disponía del aparato para las mediciones, un equipo que sigue sin llegar, aunque su compra está reflejada dentro del Presupuesto de 2021.

El retraso en la adquisición hace, como confirman los representantes sindicales de la plantilla, que los agentes continúen en la misma situación, sin sancionar ciertas conductas detectadas durante actuaciones por ruidos. Como solución, los policías echan mano de la ordenanza de convivencia ciudadana para evitar las quejas de otros vecinos, porque si multan por el volumen elevado de música por ejemplo, no pueden acreditarlo con los valores de un sonómetro.

En las últimas fechas, la policía ha apreciado un incremento por los avisos de ruidos, sobre todo tras las limitaciones en la hostelería. Sin ir más lejos, en el último parte del fin de semana se reflejan más de cinco intervenciones en las que figura la música como motivo por el que los vecinos requieren la presencia de los agentes.

La partida reservada para la adquisición del aparato llega a los 7.000 euros y la intención que existe en la administración local pasa por comprarlo a la mayor brevedad posible, pero por el momento no ha llegado. Además, una vez lo tengan en Seguridad Ciudadana, todavía habría que resolver la formación de los agentes, porque como remarcaron en su momento los responsables sindicales, sin un documento que acredite que la persona tiene los conocimientos para manejar el aparato, la medición no tendría validez. Cuando la plantilla alzó la voz por este motivo, los responsables municipales afirmaron que habían iniciado los trámites para la compra y añadieron que en el caso de la formación, los agentes recibirían las clases necesarias para lograr la autorización para su uso y que tan solo tendría una duración de diez horas.