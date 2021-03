Las máquinas de Capcom fueron un elemento imprescindible de los recreativos de los años 80 y 90. Capcom ha preparado un recopilatorio con títulos clásicos de recreativa como Final Fight, Bionic Commando, Ghouls ‘n Ghosts o tres versiones de Street Fighter, a los que se han incorporado toques actuales: guardado, ajuste de velocidad y multijugador local para cuatro jugadores en algunos títulos. Capcom Arcade Stadium llega con la posibilidad de comprar tres packs de 10 juegos o los 32 juegos juntos (1943: The Battle of Midway es descarga gratuita y Ghosts ‘n Goblins, que viene como juego independiente). El recopilatorio ha aterrizado primero en Switch y más adelante, este mismo año, está previsto que salga para PS4, Xbox One y PC.