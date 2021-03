Elisa Sanz y María Velasco dan voz a mujeres de la escena

Son escenógrafas, gestoras culturales, distribuidoras, dramaturgas, bailarinas o diseñadoras de vestuario. Sus oficios están vinculados a las artes escénicas, pero no suelen acaparar los focos. Además son mujeres, y no siempre tienen la visibilidad ni disponen del mismo altavoz que los hombres. Las nueve profesionales que aparecen en Perspectivas. Escena y mujer dan voz al colectivo femenino de la escena «con valiosas reflexiones sobre el sector, unas veces desde la distancia generacional y otras desde una crítica constructiva».

El documental es un proyecto de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública con motivo de su veinte aniversario. Y entre las nueve profesionales que dan voz a las mujeres del sector hay dos burgalesas: la figurinista y escenógrafa Elisa Sanz y la dramaturga y creadora escénica María Velasco.

Elisa Sanz charla en el audiovisual con la diseñadora de vestuario Sol Curiel y confiesa que estuvo a punto de tirar la toalla: «Fue cuando trabajaba como directora técnica en La Abadía -detalla a este periódico-. Era un puesto de mucha responsabilidad y en el que el trabajo no era artístico. Tuve mi crisis porque no sabía si lo que hacía merecía la pena. En ese momento dejé un trabajo fijo y estable y me lancé al vacío a hacer lo que realmente me gustaba, que era crear». La figurinista reconoce además «el gran talento» que hay en la escena de este país, aunque no se valore.

María Velasco (izda.), dramaturga y creadora: «Para mí el teatro es más que una profesión; es una opción vital».

María Velasco conversa con la coreógrafa y bailarina María M. Cabeza de Vaca de la «adrenalina especial» que le produce crear y hacerlo desde la producción independiente, pese a que haya «muchos motivos para el desaliento» entre otras cosas porque «en España no se trata bien a los artistas». La dramaturga afirma en el documental que «el teatro me ha salvado de la soledad» porque en la escena, que define como «una vocación mística», encontró la libertad para expresarse sin complejos.

En el resto de diálogos comparten sensaciones las distribuidoras Emilia Yagüe, Gachi Pisani e Isis Abellán, la distribuidora y comisaria de Mercantes, Nines Carrascal, y la gestora cultural Marian Osácar, directora de la Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas FETÉN. El documental se grabó hace poco más de un año, justo antes de que se declarara la pandemia, y fue presentado este jueves.