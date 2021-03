La música también cuenta

La música de Beatriz López-Nogales habla del pasado y del futuro, de las tradiciones del País Vasco (reflejado en el compás irregular 5x8, que es el ritmo del alarde) y la vanguardia de la música electrónica. En sus composiciones para la serie Alardea se siente la tensión, las heridas familiares, la energía de los jóvenes, el perdón y la negativa; incluso se escuchan los silencios contenidos. A veces hace chirriar a las diferencias, plantea fogonazos musicales como rayos de sol, e ilumina la fiesta con sonidos que no te esperas. La banda sonora de la compositora cuenta lo que las imágenes no narran, dejando que el espectador lo intuya con sus sensaciones.

«En la serie hay una tensión continua que está latente, hay momentos de relajación pero sobre todo se narra la felicidad, y la música se encarga de anunciar lo que va a pasar», resume Beatriz López-Nogales, que acaba de publicar la banda sonora en las plataformas digitales. «Está compuesta para instrumentos acústicos donde los trémolos de cuerda tienen momentos determinantes. Y además está apoyada por la electrónica, porque me interesa el punto de encuentro de 2 estilos tan aparentemente distintos».

Para la compositora también es importante la actitud del oyente a la hora de sumergirse en un espacio íntimo que es mejor escuchar con auriculares para no perder los detalles que de otro modo pasarían desapercibidos. Y una vez dentro de ese universo, la música lo cuenta todo. «En cuanto me dijeron de qué iba la historia y me pude leer los guiones tuve claro que quería hacer una cabecera que fuera potente. Y como transcurre en el País Vasco, lo quería impregnar de su folclore, para hacer un guiño a la tradición».

Alardea es una serie de 4 capítulos que se ha emitido en EiTB. Dirigida por David Pérez Sañudo (este sábado hay que estar pendientes porque su película Ane opta a cinco Goyas), cuenta la historia de Amaia (Itziar Ituño), una profesora de educación infantil que, junto a un grupo de vecinos y vecinas, luchará por el derecho de las mujeres a desfilar en el alarde de su localidad, donde solo participan los hombres según la tradición.

«Fue David el que contactó conmigo y me siento muy afortunada. Es, sin duda, el encargo más destacado que he tenido sobre todo a nivel de repercusión. Ahora estoy trabajando en otra serie, pero todavía no puedo hablar de ello», señala.

Trabajo, precisamente, no le falta. Acaba de concluir la banda sonora de Carnívoro, el nuevo corto de Ander Castro, y la música del ensayo visual de Lia Willems-Gómez, El tiempo no existe: «Es el quinto proyecto que compartimos y me hace mucha ilusión porque Lia tiene una sensibilidad tremenda. Aquí la música es para chelo porque toda la acción recae sobre Lia, que es la protagonista. Busqué esos juegos que permite el instrumento más allá de frotar el arco contra las cuerdas: giros de armónicos, hacer chirriar al chelo con sul ponticello, rascar las cuerdas con las uñas, frotar la madera... aprovechar al máximo el instrumento».