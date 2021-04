Estamos en los días del año en que más burgaleses nacen. Coincidiendo con el final del invierno y la llegada del buen tiempo, los registros civiles aceleran la inscripción de niños y niñas venidos al mundo en estos meses, que concentran el mayor número de alumbramientos desde que hay registros. La primavera el paritorio altera, así que muy probablemente tenga amigos, conocidos o compañeros que soplen sus velas estos días. O quizás sea usted mismo.

El INE tiene en sus estadísticas a 319.959 residentes en la provincia de Burgos nacidos en España. Y si los clasificamos por mes de nacimiento, el número 1 lo ocuparán los de marzo, con 29.327. Le siguen los de mayo, con 28.633, y cierran el podium los de abril, con 27.805. Todos ellos ocupan la primavera meteorológica (que no la astronómica) y demuestran que esta es una época propicia para venir al mundo.

El día que más, en concreto, el 9 de abril, cuando hay que tirar de las orejas a 1.041 hombres y mujeres de la provincia. Para los interesados en el santoral, sepan que ese día se celebra San Tiburcio, San Valeriano y San Máximo, mártires en la Via Appia. Tras él se sitúa el 15 de mayo, con 1.020 personas que cumplen años el día de San Isidro Labrador y San Torcuato, obispo de Guadix.

Hay también sobredosis de felicitaciones el 19 de marzo y el 1 de ese mismo mes. En general, todos estos días rondan los 900 y pico nacimientos. Fuera de la primavera hay que buscar en el 2 de febrero con 998 personas alumbradas ese día y el 14 de febrero, con 940 que no solo celebran San Valentín, además del 24 de septiembre o el 1 de octubre.

En el extremo contrario, no es de extrañar que el 29 de febrero sea el día menos cumpleañero, pues no en vano solo aparece en el calendario cada cuatro años. Aun así, hay casi 200 burgaleses a los que hay que felicitar esa jornada. La siguiente con menos aniversarios es el 25 de diciembre, seguida del 7 de diciembre y del 18. Se ve que la Navidad no es propicia para estos sucesos y que el protagonismo queda reservado para otras celebraciones.

por días. Si buceamos entre la ingente cantidad de datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística llegamos a encontrar hasta el día con más venidas al mundo en los últimos 91 años. Fue el 29 de mayo de 1974, cuando las maternidades o los domicilios de Burgos (entonces en los pueblos todavía se nacía en casa) festejaron 29 primeros llantos. El 12 de enero de 1961 fueron 28, el 12 de enero de 1960 se quedaron en 27 y el 1 de enero de 1953 en 26.

¿Por qué ocurre este fenómeno de concentración de nacimientos en determinadas fechas? ¿Es algo planificado por los progenitores o aleatorio? Dado que el mayor número de alumbramientos se producen entre marzo y mayo, y suponiendo que fueran concebidos nueve meses atrás, resulta que las fecundaciones más numerosas tienen lugar entre junio y agosto. En este caso lo que altera no es la primavera, sino más bien el verano, una época propicia para el asueto en la que las parejas tienen más tiempo para sí mismas y para planificar el cambio de vida que supone tener hijos.

Abel Renuncio, ginecólogo del Hospital Universitario de Burgos, apunta que "no hay una explicación médica sobre por qué los nacimientos se concentran más en determinados meses y días", sino que "obedece a la elección de las parejas o a su planificación".

En Burgos, una ciudad con clima duro a lo largo de muchos meses al año, "muchos padres y madres prefieren que su recién nacido llegue con mejor tiempo para que así puedan dar los primeros paseos con él en la primavera, luego en el verano en incluso en otoño y que cuando llegue el tiempo ya sea más grande". Además, los calendarios laborales, vacacionales o escolares de cada familia también son factores que cada vez se tienen más en cuenta a la hora de enlazar los permisos de paternidad y maternidad, de forma que pueda disfrutarse del mayor tiempo posible en compañía del bebé.

Dice Renuncio que "tampoco hay una evidencia científica sobre influencias astronómicas o meteorológicas sobre los partos". Así que, pese a las leyendas urbanas "muy extendidas entre el 20 o 25% de las embarazadas", no puede afirmarse que las noches de luna llena sean más propicias para dar a luz, como tampoco los días de tormenta. En la venida al mundo se juntan factores hormonales mucho más complejos y que aún resultan en buena medida impredecibles.

El Polo también dio trabajo a la cigüeña. En el almanaque burgalés, 1964 estuvo marcado por la concesión del Polo de Desarrollo Industrial, que transformó para siempre el futuro inmediato de la capital y por ende de la provincia, de todas sus estructuras sociales y económicas. Pero además ese mismo año también fue el que más burgaleses nacieron de las últimas nueve décadas, un total de 5.224 que siguen siendo el récord absoluto desde 1931 (el más antiguo al que se remiten los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística).

Quizás al calor de las buenas noticias que dibujaban un horizonte de prosperidad y empleo para todos (1964 fue también el año del hallazgo de petróleo en La Lora), el ecuador de la década de los 60 marcó sin duda un momento de esplendor demográfico en la provincia, pues el segundo ejercicio natural con más alumbramientos fue 1965 (con 5.162) y el tercero 1963 (5.138). Superada la más dura posguerra y con una España en plena apertura al mundo, las familias podían pensar en tener hijos y crecer.

Desde entonces los nacimientos no han hecho más que descender hasta llegar a poco más de 2.300 en el año 2019, el último del que se disponen de los datos definitivos. Para encontrar cifras similares en la provincia de Burgos hay que remontarse a mediados de los años 30.

Entre los años con menos nacimiento, es 1939, con el final de la Guerra Civil y una España rota y empobrecida, el que marca la segunda cifra más baja de todo este periodo con solo 2.061 criaturas. Solo queda por debajo 1931 y lo supera por poco 1932, cuando ya se observaba un crecimiento hasta los 2.172 que se vio truncado por la contienda fratricida.