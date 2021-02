Ministriles, músicos a la carta

Había ya en la Edad Media músicos profesionales a los que se llamaba ministriles (ministrar es ejercer un oficio). Se trataba de instrumentistas que ofrecían su trabajo de forma ocasional e independiente. Algunos eran contratados -permanentemente o durante períodos largos de tiempo- por familias nobles, catedrales, teatros... y otros -durante unas horas o unos días - en celebraciones privadas, civiles o religiosas, actuando a menudo entre lo sacro y lo profano... Solía ser en fiestas, solemnidades y ocasiones especiales -una visita real, inauguraciones, bodas...- cuando se requería la intervención de estos músicos experimentados -que tenían otras ocupaciones en su diario subsistir- para que contribuyeran a realzar y solemnizar esos actos.

24 de mayo de 1602: «Los diputados capitulares, en razón del parecer del prelado, acuerdan que para la llegada de Felipe III acudan todas las dignidades, canónigos y racioneros con lobas nuevas de raja de Segovia y becas de tafetán. Las lobas han de tener manga de raja y ser redondas. Que todos los prebendados lleven buenas mulas aderezadas con guarniciones de paño. Que se traigan cantores y ministriles de Palencia y Valladolid, y que se limpie toda la iglesia, la capilla mayor y las vidrieras. Manda dar dos reales de distribución por prebenda a los que acudan al recibimiento de los Reyes».

A partir del s. XVI se fueron creando plazas fijas para ministriles en las capillas musicales de las catedrales.

Músico en el exterior de la catedral. - Foto: José Antonio Gárate

Comenzó la de Sevilla contratando a cinco en 1526: tres chirimías (tiple, contratenor y tenor) y dos sacabuches. Un documento de la época dice que «será muy honroso en esta santa iglesia y en alabança del culto divino».

En 1544 se funda una capilla de ministriles en la catedral de León y, en ese mismo año, se aprueba crearla en Burgos, donde ya se contrataban eventualmente desde 1542 en las fiestas del Corpus Christi y de la Asunción de la Virgen con sus respectivos ochavarios.

16 de junio de 1542: Se envían seis ducados a los ministriles, trompetas y atabales que tocaron el día del Corpus Christi y su ochavario.

Han de pasar aún 16 años (1560) para que se contraten en Valencia «tañedores de chirimía, sacabuche, flauta, corneta, orlo y trombón, y un maestro director».

Se van sumando Palencia (1567), Oviedo (1572), Huesca (1578), la basílica del Pilar en Zaragoza (1582) y su seo (1591). Un lento proceso (65 años) para asumir la novedad...

A menudo había un número fijo de ministriles que se encargaban de acompañar a diario los rezos comunitarios -horas canónicas- que se realizaban en las capillas que no tenían órgano ni organista. La cantidad de instrumentistas estaba en función del tamaño del lugar y de la cantidad de asistentes.

Procedían de numerosos lugares y, al igual que otros profesionales, eran convocados y elegidos a través de una oposición, por lo que solían tener una profunda formación musical.

24 de mayo de 1655: El maestro de capilla presenta la valoración de uno de los músicos, resolviendo aumentar 25 reales su salario para que siga aprendiendo y que para Navidad se le vuelva a examinar de los cuatro instrumentos bajón, bajoncillo, chirimía y flauta, y si no mejora se le despida.

Algunos de ellos habían sido niños y mozos de coro, por lo que también conocían perfectamente la dinámica de su trabajo en la catedral.

7 de junio de 1714: Acuerda dar 100 reales de salario al organista que vive en el colegio de Mozos de Coro con ropa negra, se le dé la ración correspondiente y se le exonere de la asistencia a coro, excepto las horas en que ha de tocar el órgano, para que tenga más tiempo para aprender a tocar el arpa y perfeccionarse en el órgano.

20 de marzo de 1800: El maestro de capilla asegura ser precisos para la orquesta un contrabajo, dos violines, dos oboes o flautas y dos trompas.

Hay un instrumentista que «toca todos estos instrumentos con bastante suficiencia para el desempeño de las funciones de la catedral; que su hermano toca la trompa con habilidad y a más el violín y bajón, y un niño de coro toca el violín con ventajas a todos,-excepto a uno- el bajón con mejor tono y más seguridad que los demás instrumentistas -excepto a otro- el oboe con ventajas al mejor, toca también la flauta y empieza a aprender la trompa, en los que no duda adelantará como en los demás instrumentos, atendiendo a su conocimiento en la música y su tenaz aplicación; que le parece no ser conveniente poner edictos llamando a oposición, porque por la corta dotación de estas plazas nadie se presentará que tenga los agregados que aquí se necesitan, como está sucediendo en otras catedrales y no sería de utilidad ni ventaja que se presentase alguno con habilidad sobresaliente en un solo instrumento».

Sin embargo, a lo largo de la historia, no siempre ha estado bien considerado el uso de instrumentos musicales dentro de las iglesias y con frecuencia se cuestionaba la calidad de las obras musicales que se interpretaban en los templos...

14 de noviembre de 1768: Se trata de los villancicos que ha preparado para Navidad el maestro de capilla, y, por considerarse que las letras no son adecuadas, se acuerda que se canten los de otras navidades, exponiendo que los villancicos que se preparan son propios de diversión popular y pueden ser inadecuados hasta en un teatro, y también se trata de si conviene o no traducir coplas en lengua vulgar en el templo y oficios divinos, y que en la Capilla Real se ha prohibido el canto de dichas coplas, mandando a los maestros de capilla que pongan música a los himnos y responsorios.

Para algunos canónigos, más se trataba de una especie de mercenarios a los que daba lo mismo hacer música en una fiesta pagana que dentro de una catedral.

21 de enero de 1805: El primer violín de la capilla de música de esta iglesia, pide permiso para poder tocar con la orquesta de la Sociedad Cómica que actúa en esta ciudad ya que le pagan 16 reales diarios y los necesita para vivir, o bien se le dé alguna recompensa o aumento de sueldo que le compense.

22 de abril de 1805: Se determina, tras varias votaciones, denegar lo solicitado por el primer violín de esta iglesia, y se le impide ir a tocar en la orquesta de la comedia, bajo pena de exclusión del servicio de esta iglesia, y sin aumento de salario.

8 de enero de 1806: Se lee una carta del intendente e individuos que componen la Junta de teatro de esta ciudad, informando que el Ayuntamiento ha admitido una compañía de cómicos para administrar diversión honesta al pueblo y les falta la música instrumental, por lo que solicita que este cabildo permita o disimule la asistencia de sus músicos, solo por esta vez. Se deniega. Esto supuso muchos desencuentros durante años, numerosas discusiones y varias votaciones, lo que se tradujo en una gran inestabilidad y en frecuentes desapariciones y nuevas formaciones del grupo de músicos.

4 de diciembre de 1551: Manda reunir al cabildo para determinar si se ha de recibir ministriles o no.

5 de diciembre de 1551: Tras una segunda votación, se decide no recibir ministriles en esta iglesia.

7 de agosto de 1554: Parecer del gobernador de este obispado, y de los diputados con comisión de este cabildo para recibir ministriles, por el que determinan que se ha de recibir para el buen servicio de esta iglesia a cinco ministriles, durante tres años, y un salario total y anual de 90.000 mrs.

Pero resulta curioso observar cómo cambian los criterios y se ajustan al pensamiento y a la estética de cada época. En el s. XVIII -barroco- no se cuestiona si hay que contar con ministriles; son muy valorados, se da por hecho que son necesarios y se cuenta con ellos.

7 de julio de 1636: Petición de un ministril solicitando aumento de sueldo; se le deniega por votación pero por ser muy buen músico y tocar habitualmente violín, laúd, arpa, órgano y cantar en la capilla de música, varios canónigos le dan ayuda para su necesidad.

Todos estos datos proceden del archivo de la catedral de Burgos y de José López-Calo: ‘La música en la Catedral de Burgos’.