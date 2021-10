Martínez-Acitores dimite como presidente del distrito Centro

El presidente de la junta de distrito Centro-Norte, el concejal de Vox Fernando Martínez-Acitores ha presentado su renuncia a la presidencia debido a que el equipo de Gobierno no está atendiendo las peticiones de los vecinos. "Las reivindicaciones no son las de Vox sino las de los vecinos de los barrios. No estamos para perder el tiempo. El equipo de Gobierno solo pone problemas y dificultades", ha lamentado.

El edil ya había avisado meses atrás de su intención pero, según ha explicado, el desencadenante ha sido el «reproche» recibido por parte de concejales del equipo de gobierno al enviarles unas fotografías sobre el mal estado de la plaza Vadillos, que era la principal prioridad de este distrito para este año, según se acordó en el seno de su junta de distrito.

Se da la circunstancia de que este distrito también se ha quedado sin vicepresidente tras la renuncia del exconcejal de Podemos Israel Hernando.

En opinión de Martínez-Acitores si los distritos "no tienen funciones ejecutivas no servirán para nada y solo serán un paripé".