Igea pide "máximo respeto" para María Montero

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, pidió hoy “máximo respeto” para la exprocuradora de Ciudadanos María Montero, tras dejar el grupo naranja, si bien rechazó a valorar su denuncia de presiones porque desconoce “a quién se refiere y de quién habla”.

En la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno recogida por Ical, Igea reiteró las manifestaciones que realizó cuando la parlamentaria comunicó su baja en Ciudadanos, en el sentido de expresar su respeto a la decisión que adoptó, y declinó entrar a si “se da por aludido” en la denuncia de Montero para que devuelva el acta.

“Insisto, todo el respeto del mundo por María Montero, sobre el resto no tengo nada que decir, no me consta a quién se refiere ni de quien habla”, manifestó, para pedir “el máximo respeto por esa persona”.

Precisamente, la procuradora no adscrita de las Cortes de Castilla y León y exparlamentaria de Ciudadanos, María Montero, denunció ayer en un comunicado presiones y amenazas a su persona por dejar Ciudadanos y advirtió de que si no cesan se verá obligada a emprender acciones legales contra aquellos que las vierten.

En relación a que pueda volver al grupo, señaló que ella ya ha dejado clara su voluntad en el sentido de mantenerse en las Cortes como parlamentaria no adscrita, ya que en esta legislatura, conforme al Reglamento de la Cámara, no puede ingresar en ningún otro grupo parlamentario.