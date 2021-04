El gasto en horas extra de conductores del bus se dispara

La realización de horas extraordinarias en el Ayuntamiento, cuya plantilla total supera con holgura el millar de empleados, no es una práctica generalizada y el gasto que asumen por este concepto las arcas municipales se difumina entre los más de 61 millones de euros que cada año abona en costes de personal la Administración municipal. Sin embargo, la excepción se da en el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transporte (Smyt) ya que, sin ser habitual que los conductores de autobuses prolonguen su jornada o realicen horas cuando teóricamente no les corresponde, lo cierto es que este tipo de gasto se ha disparado en los últimos años y se está afianzando. Hasta el punto de que el dinero presupuestado para este 2021 multiplica por 7 lo que el Ayuntamiento abonó en horas extra en 2017.

En 2016 o en 2017, según los datos de liquidación de las cuentas de esos ejercicios, el Ayuntamiento pagó en horas extra del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros 21.207 y 23.908 respectivamente. Para este 2021 se han presupuestado 175.000 euros. Lo que significa que, de media, cada uno de los más de 170 conductores ingresará por esta vía cerca de 1.000 euros anuales.

El incremento en el dinero reservado al pago de horas extraordinarias se produce pese a que el equipo de Gobierno incorporó el año pasado a 12 nuevos profesionales para la puesta en marcha del nuevo mapa de líneas. Número que, además, se quedó corto ya que no se pudo poner en marcha la línea circular (la que debía pasar por el cementerio) al necesitarse otros 4 conductores más. La incorporación de estas personas no está presupuestada en los alrededor de 6 millones de euros que el Ayuntamiento paga en nóminas a los trabajadores del Smyt, si bien está previsto incorporar una partida en la modificación de crédito que se quiere aprobar a finales de este mes o principios de mayo.

Pero más allá de que crecen las horas extra pese a incrementarse la plantilla, lo que parece adivinarse es una consolidación de este gasto con el transcurso de los años. Y aquí cabe desde el hecho de que los recursos humanos disponibles para la prestación del servicio sean insuficientes, hasta el hecho, para quienes hacen una lectura intencionada de esta situación, de una organización mejorable o que se quiera contentar a los trabajadores con este incentivo. Cierto es, para quien realizar el trabajo extra no suponga un lastre.

La realidad es que el abono de horas extraordinarias comenzó a dispararse ya en 2018. Entonces se presupuestaron casi 46.000 euros y se terminaron pagando casi 150.000. Fuentes del anterior Ejecutivo defienden que el cambio tuvo que ver con algunas circunstancias que se dieron con motivo de la recuperación de las 35 horas semanales de la jornada laboral, con la realización de formación...

En 2019, según los datos de la liquidación, el gasto se disparó hasta los 212.283 euros, siempre según los datos de la liquidación presupuestaria, y de cara a 2020 ya se elevaron las previsiones de este gasto, aunque se quedó en los 84.986 euros.

La caída en el número de horas extra realizadas se explica con la pandemia ya que durante el primer estado de alarma, entre marzo y junio, se suspendieron líneas y también frecuencias.

Muchos de los conductores no realizaban sus jornadas completas y en el Smyt, que no logró cerrar un acuerdo con los sindicatos, crearon una bolsa de horas para tratar de recuperar el tiempo no trabajado con horas extraordinarias. Esta imposición sentó muy mal al comité de empresa, que decidió acudir a los tribunales.

Sentencia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo daba la razón a la plantilla y en la sentencia, fechada en diciembre de 2020, afirmaba que el Ayuntamiento no podía tirar de esa bolsa de manera gratuita sino que debía pagar las horas extra.

Se da la circunstancia de que el incremento en la previsión del gasto se da sin que esté contemplado, al menos por el momento, reactivar el llamado autobús búho. Es decir, el servicio nocturno que, antes de la pandemia, facilitaba el regreso de los jóvenes a sus casas los fines de semana. Un trabajo que en el Smyt siempre se ha pagado con horas extra pese a que en el algún momento se llegó a barajar la posibilidad de incluirlo en el convenio.

El Ayuntamiento, en la totalidad de sus servicios, tiene previsto destinar este año 196.500 euros al pago de horas extraordinarias. Es decir, 3 de cada 4 euros en este concepto van a parar al servicio de autobuses. Eso sí, el Presupuesto, a diferencia de antes, sí parecer aproximarse más a la realidad.