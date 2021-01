Trump vuelve a condenar la violencia ocurrida en el Capitoli

Donald Trump ha lanzado este miércoles un nuevo vídeo condenando los actos de violencia vividos la semana pasada con la toma del Capitolio, pero no ha hecho referencia a la decisión de la Cámara de Representantes de iniciar un juicio político contra él por "incitar a la insurrección" durante aquel día.

"Quiero ser muy claro. Condeno inequívocamente la violencia que vimos la semana pasada, la violencia y el vandalismo no tienen absolutamente ningún lugar en nuestro país, y no tienen lugar en nuestro movimiento", ha expresado Trump en un vídeo desde el Despacho Oval publicado en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca.

"Ningún verdadero partidario mío podría jamás respaldar la violencia política, ningún verdadero partidario mío podría faltar al respeto a la aplicación de la ley ni a nuestra gran bandera estadounidense", ha dicho.

El vídeo ha sido difundido horas después de que la Casa Blanca emitiera una breve declaración del presidente Trump, en la que hacía un llamamiento para que no se produjera actos de vandalismo, ni se transgrediera la ley en vísperas y durante la cercana toma de posesión del presidente electo, Joe Biden, el 20 de enero.

"Ante los informes de más manifestaciones, insto a que no debe haber violencia, ni transgresión de la ley, ni vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa", ha expuesto Trump antes de pedir "a todos los estadounidenses" que "ayuden a rebajar tensiones y calmar los ánimos".

A principios de semana, el FBI alertó acerca de la posibilidad de que se produjeran "protestas armadas" en las distintas capitales estatales durante los días previos a la posesión de Biden, después de que algunos grupos de extrema derecha, informó, hayan estado incitando en redes sociales volver a repetir episodios como los vividos durante el ataque al Capitolio del pasado miércoles.

"Ningún verdadero partidario mío podría amenazar o acosar a sus compatriotas estadounidenses, si haces cualquiera de estas cosas, no estás apoyando nuestro movimiento, lo estás atacando y estás atacando a nuestro país", ha insistido en esta ocasión el presidente Trump.

"Hemos visto en el último año una espiral de violencia política fuera de control, hemos visto demasiados altercados, demasiadas turbas, demasiados actos de intimidación y destrucción. Esto debe acabarse", ha recalcado.

"Seas de donde seas, de la derecha, de la izquierda, demócrata, o republicano, nunca hay justificación para la violencia, no hay excusas, no hay excepciones. Estados Unidos es un país de leyes", ha dicho.,

Esta última declaración contrasta con las de la semana pasada, en la que llegó a expresar su amor hacia muchos de aquellos que finalmente irrumpieron violentamente en la sede del Poder Legislativo estadounidense, calificándoles además de "gente muy especial".

"Le pido a todos aquellos que alguna vez creyeron en nosotros, que piensen en maneras de aliviar tensiones, aplacar los ánimos y ayudar a promover la paz en el país", ha dicho el mandatario en el video.

Trump, quien en los últimos días ha sido expulsado de prácticamente todas las redes sociales y plataformas de Internet, ha defendido que "todo estadounidense merece que su voz sea escuchada de una manera respetuosa y pacífica" y ha lamentado que en "estos tiempos difíciles" se está produciendo "un asalto sin precedentes a la libertad de expresión".

"Los esfuerzos por silenciar, cancelar, y esconder, a nuestros compatriotas no están bien y son peligrosos. Lo que necesitamos ahora es escucharnos los unos a los otros, no silenciarnos", ha subrayado Trump.

Este lunes la red social Twitter informó de que había cancelado de manera permanente más de 70.000 perfiles de su plataforma que difundían teorías de la conspiración y material relacionado con las tesis del movimiento de extrema derecha QAnon, presente entre los partidarios del presidente que asaltaron la semana pasada el Capitolio.